Filmpremiere im Erfurter Kulturquartier

Erfurt. Der Dokumentarfilm des Erfurter Filmemachers David Straub schildert das Schicksal eines indigenen Volkes in Brasilien.

Der Film „YWY – Unser Land!“ erzählt vom schleichenden Kulturwandel der Asurini, einem indigenen Volk am brasilianischen Xingú. Holzfäller fallen in das rechtlich geschützte Territorium des Volkes ein. Es verschwindet, was einst unberührt und intakt war. Am Samstag, 26. September, feiert dieser Erfurter Dokumentarfilm seine Premiere im Kulturquartier Schauspielhaus. Es wird nach der Vorführung um 16.30 Uhr die Möglichkeit geben, sich mit dem Filmemacher David Straub über den Dreh und die Situation des indigenen Volkes auszutauschen. YWY ist in den letzten zweieinhalb Jahren als Low-Budget-Produktion entstanden. David Straub ist Volontär bei Radio F.R.E.I., arbeitet hier als Moderator und Radiomacher. YWY ist sein zweiter Dokumentarfilm und während ausgiebiger Reisen und Recherchen in Südamerika entstanden.

