Filmreif versteckt: Polizei holt Mann aus Kleiderschrank in Erfurt

Erfurt. Auf der Suche nach einem Mann beteuerte dessen Lebensgefährtin, dass sie allein in der Wohnung sei. In der Siedlung am Wiesenhügel wurde die Polzei trotzdem fündig.

Am Samstag fahndeten Einsatzkräfte der Polizei im Erfurter Stadtteil Wiesenhügel nach einer, mit Haftbefehl gesuchten, männlichen Person. Wie sie ihn schließlich fand, gleicht einer Geschichte alter Kinofilme: An der Wohnanschrift des Gesuchten angelangt trafen die Beamten dessen Lebensgefährtin an, welche die Wohnungstür nach dem Klingeln erst nach einigem spürbaren Zögern geöffnet hatte.

Nachdem die eingesetzten Beamten den Grund ihres Erscheinens erläutert hatten, entgegnete die Frau, dass ihr Lebensgefährte weggefahren sei, die Polizisten sich aber in der Wohnung über seine Abwesenheit versichern könnten. Dies taten sie sodann und wurden dabei auf ein leises Geräusch in einem Kleiderschrank aufmerksam. Nach dem Öffnen kam der Gesuchte zum Vorschein. Die Beamten konnten den filmreif Versteckten schließlich festnehmen.