Erfurt. Am Samstag findet das Finale der Baumwurfmeisterschaft statt.

Finale beim Bäumewerfen

Für einen guten Zweck fliegen am heutigen Samstag bei Ikea auf dem Parkplatz wieder Bäume. Ausgetragen wird das Finale der Knut-Baumwurfmeisterschaft. Wie im vergangenen Jahr sollen Projekte von Thüringer Schulen unterstützt werden, informiert das Unternehmen. Jeder Teilnehmer der Meisterschaft kann seine Weite für eine Schule seiner Wahl werten lassen. Die Schule, für die um 15 Uhr die meisten Meter geworfen wurden, gewinnt und bekommt eine Geldspende. Weitere platzierte Schulen sollen auch berücksichtigt werden. Den Teilnehmern selbst winken Gutscheine und Sachpreise. Die Aktivschule Erfurt hat beispielsweise von ihrem Preisgeld im vergangenen Jahr einen Entspannungsraum eingerichtet. Das Geld stammt von einem Anteil am Weihnachtsbaumverkauf des Einrichtungshauses und aus dem Glühweinverkauf beim Baumweitwurf. Die Spenden werden am Nachmittag kurz nach 15 Uhr überegeben.