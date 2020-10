Finanzspritze für mehr Musik in Erfurter Kindergärten

Die Heyge-Stiftung ermöglicht in diesem Jahr vier Erfurter Kindergärten die Teilnahme am „Weimarer Mentoring-Programm – Gemeinschaft fördern, Potenziale stärken mit Musik im Kindergarten“. Das von der Stiftung eigens konzipierte und finanzierte Programm bietet Kindern und pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit, Musik ohne Leistungserwartungen aufzunehmen, selbst aktiv zu gestalten und von deren fördernder Wirkung zu profitieren.

Firma legte noch einmal 10.000 Euro drauf

In den Einrichtungen Kita „Haselnussweg“, Kita „Dittelstedter Knirpse“ und Kita „Linderbacher Knirpse“, sowie der Kita „Zwergenland“ werden 380 Kinder betreut. Die Stiftung finanziert das Vorhaben in Erfurt im Zeitraum 2020 bis 2022 mit 87.000 Euro. Der Erfurter Unternehmer Ulrich Urban beteiligt sich zusätzlich an den Projektkosten für die Kita „Haselnussweg“ mit 10.000 Euro.

Lorna Heyge sagt hierzu: „Als Stiftung haben wir die große Freude, gleichzeitig mit zwei Generationen zu arbeiten: Wir fördern die Kinder ganzheitlich und – noch wichtiger – wir werden mit über 60 pädagogischen Fachkräften in Erfurt-Süd arbeiten, um sie bei ihrer Arbeit mit den Kindern zu unterstützen. Dass diese Pädagogen zukünftig mit Generationen von Kindern und deren Familien noch mehr zusammen singen und tanzen werden – das ist die Nachhaltigkeit, die wir uns erhoffen!“

Musikalische Bildung ist fester Bestandteil der Arbeit in Kitas

Bei einem Treffen in der Erfurter Kita „Haselnussweg“ stellten Lorna Heyge und die Leiterin der Einrichtung, Frau Jakob dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein und der SPD-Landtagsabgeordneten Cornelia Klisch die Arbeit der Stiftung vor. „Das ist ein ganz besonderer Zugewinn für die Bildungsqualität in Erfurt. Das Heranführen an Musik, sowie das gemeinsame Singen und Musizieren fördert Kinder auf ganz unterschiedliche und tiefgehende Weisen und macht einfach Spaß“, so Cornelia Klisch.

Oberbürgermeister Andreas Bausewein kommentiert: „Seit Jahren investiert die Stadt Erfurt in Größenordnungen in Sanierung und Neubau ihrer Kindertageseinrichtungen. Dass unsere Kleinen in einem schönen Domizil aufwachsen, ist nur ein Aspekt. Sie erfahren in der Gemeinschaft zugleich Betreuung, Bildung und Erziehung.“ Musik spiele dabei eine besondere Rolle. Umso zeigte sich Bausewein erfreut, dass die Heyge-Stiftung vier Erfurter Kitas finanziell unterstützt und ihnen somit die Teilnahme am „Weimarer Mentoring-Programm – Gemeinschaft fördern, Potenziale stärken mit Musik im Kindergarten“ ermöglicht.