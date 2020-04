Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finsterer Klatsch, grausame Sagen

Nach Erzählbänden greife ich immer wieder gern, weil ich dort eher als in vielen Romanen die ganz spezifische Handschrift der Autoren herauszulesen vermag und auch die jeweiligen Themen erscheinen verdichteter und damit fesselnder bearbeitet. Machados Ich-Erzählerin stellt sich gleich in der ersten Geschichte vor als jemand, der die Darstellung von Episoden liebt und auch andere daran teilhaben lässt. Sogar Anleitungen zum Vorlesen finden sich hier und da eingestreut. Doch gerade da musste ich etwas schlucken: Erstens schlägt sie recht sonderbare akustische Aktionen zur Untermalung der Handlung vor, und zweitens – das vor allem – schildert ausgerechnet diese Erzählung sehr offen und detailliert das Leben einer Erotomanin. Das einzige Intime dieser Heldin, seit ihrer Kindheit als Geheimnis gehütet, ist ein grünes Band, das sie ununterbrochen um den Hals trägt. Und das Band spielt dann auch eine finale Rolle, wenn durch dieses Relikt ein absurdes Ende herbeigeführt wird. Die Erlebnisse der Frau werden ergänzt durch obszöne Gerüchte, finsteren Klatsch und grausame Sagen. Eine gefährliche Pandemie spielt in einer anderen Erzählung eine Rolle, die Hauptperson flieht davor und schildert in einer Art Lebensinventur etliche erotische Episoden. Übrigens outen sich die weiblichen Akteure im gesamten Buch als entweder bisexuell oder lesbisch. Die Männer kommen recht schlecht dabei weg, gesunder Verstand taucht bei ihnen eher selten auf.

Im Klappentext und in anderen Kritiken als feministisches Werk gepriesen, überraschte mich dieses Buch gerade dadurch, dass es auf keinen Fall so schmalspurig daherkommt wie befürchtet. Aber die Rezensionen verdankt die Autorin wahrscheinlich der beim ersten Erscheinen ihrer Erzählungen in den USA gerade bekannt gewordenen Weinstein-Affäre und der taufrischen, rasant anwachsenden #MeToo-Bewegung.

Christina Klauke, Bibliothekspädagogin in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, stellt von Carmen Maria Machadoj „Ihr Körper und andere Teilnehmer“ vor