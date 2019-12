Firma kauft und vermarktet fünf Hektar im Erfurter GVZ

Die belgisch-tschechische Firma VGP hat fünf Hektar im Güterverkehrszentrum (GVZ) erworben, um sie zu entwickeln und vermarkten. Dabei entstehen 2,5 Hektar nutzbare Fläche, die an Unternehmen der Industrie und Logistik vermietet werden sollen, teilte das Unternehmen mit.

Die Eröffnung des „VGP-Gewerbeparks“ sei in etwa einem Jahr geplant. Nach Unternehmensangaben befindet sich die Fläche bei den „Froschäckern“ am West-Rand des GVZ, zwischen Redcoon und dem Ikea-Verteilzentrum. Dort will VGP Gewerbehallen bauen, um sie an Unternehmen zu vermieten. Je nach dem Platzanspruch der Mieter könnten eine bis drei Hallen und damit neue Ansiedlungen im GVZ entstehen.

Das Geschäftsmodell sieht vor, dass die Gewerbeimmobilien langfristig im Besitz der Firma verbleiben. Deutschlandweit hat VGP bereits 27 Gewerbeparks entwickelt. Ziel in Erfurt sei es, langfristige Mietverträge abzuschließen, mit denen nachhaltig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beigetragen werde, sagte Geschäftsführer Darius Scheible. Die geplanten Immobilien würden den Anforderungen für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen entsprechen, betonte er.