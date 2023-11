FKK Erfurt: Mit Licht und Stahl vom Petersberg in die Innenstadt

Erfurt. Das Forum Konkrete Kunst auf dem Petersberg war in den 1990ern ein Hotspot für Menschen aus der ganzen Welt. Zum 30. Geburtstag gibt es nach schweren Zeiten ein besonderes Geschenk.

Wie ein großes Fest klingt es, wenn Erfurter vom Forum Konkrete Kunst (FKK) auf dem Petersberg berichten. Die Werke namhafter regionaler aber auch internationaler Künstler zogen gleichermaßen Kenner wie „den Bürger von nebenan“ in die Ausstellungen. So wurde die Kunst in einer Art in der Stadt installiert, die Maßstab und Anspruch für Plastiken und Lichtinstallationen im öffentlichen Raum in schier unerreichbare Höhen schob.

Nach dem Depot-Schlaf werden die Werke in Jena gezeigt

Die blaue Stahlskulptur von Helmut Senf hat Ähnlichkeit mit seinen großformatigeren Werken, die im Erfurter Stadtraum zu sehen sind. Foto: Holger John / VIADATA Pressefotos

Am 4. November wird das Forum Konkrete Kunst genau 30 Jahre alt. Ein Anlass, zu der dem Forum eine späte Ehre zuteil wird: Fast genau am Geburtstag des FKK werden einige der damals entstandenen Werke in einer Schau in Jena präsentiert. Mit der Schließung der Peterskirche als Ausstellungsort des Forums kamen Teile der Sammlung nach Jena, wo sie aber meist zum Depotdasein verurteilt sind, weil die Stadt Jena immer noch kein Kunsthaus zur Verfügung hat – damals die Idee, den Werken einen neuen Platz zu geben.

Mehr als 100 Künstler aus aller Welt tobten sich in Erfurt aus

In der Konkreten Kunst wird nicht nur mit Stein und Stahl, sondern auch mit Grafiken und Textilien gearbeitet. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

In Erfurt hatte es die Gruppe um Projektleiterin Heidi Bierwisch und Jutta Lindemann zuletzt nicht leicht mit ihrem im Dezember 1993 gegründeten Forum Konkrete Kunst. Avantgardistische Exponate und Rauminstallationen fanden Raum, gesehen und diskutiert zu werden. Bierwisch brachte zahlreiche Künstler einerseits in die Landeshauptstadt, aber auch zusammen, kuratierte Wechselausstellungen und organisierte Fachkolloquien zur Konkreten Kunst, die auch naturwissenschaftliche und philosophische Perspektiven einschlossen. Bis 2015 waren mehr als 100 Künstler aus vielen Ländern der Welt in der Peterskirche und machten Erfurt auf diese Weise zu einem Kunst-Erlebnisraum, durch den die Stadt ein Flair gewann, das heute kaum beschreibbar ist.

Heidi Bierwisch wünscht sich eine Anerkennung der Arbeit des FKK

Heidi Bierwisch war die Projektleiterin des FKK und hat zahlreiche Ausstellungen kuratiert. Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Immer wieder hatte die Projektleiterin und Expertin für Kunst im öffentlichen Raum um das FKK gekämpft, mittlerweile hat sie das Ziel, das Forum wieder in Erfurt anzusiedeln, aufgegeben. „Es geht um Anerkennung. Dieses Projekt heute noch an anderer Stelle zu machen, würde unsere Kräfte übersteigen. Uns ist wichtig, dass die Arbeit gewürdigt wird. Es hat uns schwer getroffen, als die Kulturdirektion zur Buga verkündet, dass die Peterskirche erstmals bespielt würde. Damit wurden unsere Jahre dort oben unterschlagen, als ob es uns nie gegeben hätte“, schildern Bierwisch und Lindemann.

Künstler sorgten mit Lichtinstallationen für Aufsehen

In der Freiluftausstellung „Licht und visuelle Texte“ in der Erfurter Altstadt wurde auch das Rathaus bespielt. Foto: Thomas Michael

Dabei sind einige Aktionen des FKK bis heute im Gedächtnis vieler Erfurter verankert. Die Schau „Die Kunst geht in die Stadt“, in der 87 Künstler aus fast allen europäischen Nationen mit Grafiken in Geschäften, Hotels und Restaurants in der Stadt zu sehen waren, ist nur eines von mehreren Großprojekten, das seinem Titel aller Ehre macht. So wurde die Altstadt unter der Vorgabe „Licht und visuelle Texte“ auf hintergründige Weise illuminiert. In einem sensiblen Miteinander von Kunst, Architektur und Geschichte erregten Heinz Gappmayr, Josef Linschinger, Vera Röhm und Co. nicht nur Aufsehen, sondern zeigten den Erfurtern auch, was Konkrete Kunst am Rathaus oder an der Krämerbrücke kann.

Viele Werke sind bis heute im Stadtbild zu finden

Der rote Winkel am Binderslebener Knie geht auf das FKK zurück. Foto: Marco Schmidt / Funke Medien Thüringen

Was viele Blumenstädter vielleicht nicht wissen: Auch einige Stahlskulpturen und Reliefe im Stadtbild gehen auf das FFK zurück. So unter anderem Ralph Ecks „Venezianischen Tore“ an der Tettaustraße, Helmut Senfs Skulptur im Gerapark im Rieth, die Brunnenskulptur vor dem Thüringenpark oder die rote Winkelskulptur am Binderslebener Knie.

In dieser Form, aber unter anderem auch im Schmucksymposium, das seine Wurzeln im Forum Konkrete Kunst hat, erinnert auch auch nach dem Abschied vom Petersberg viel an das FKK. In Jena wird sie nun nach 30 Jahren wieder das tun, was Heidi Bierwisch sich damals vorgestellt hat: die Menschen zum Austausch bewegen.

„Forum Konkrete Kunst“, Ausstellung vom 4. November bis 29. Dezember 2023. Vernissage ist am 4. November um 10.30 Uhr in der Stadtkirche Jena, ab 13 Uhr wird die Schau im Trafo fortgesetzt