Flaschen-Attacke - Brand durch Autobatterie - Einbruch durch Drive-in

Erfurt Das sind die Polizeimeldungen aus Erfurt

Teenager-Trio im Nordpark mit Flaschen angegriffen

Am frühen Sonntagmorgen wurden im Nordpark mehrere Jugendliche mit Flaschen beworfen. Die Teenager waren im Vorfeld mit Unbekannten in Streit geraten sein. Plötzlich flogen mehrere Flaschen in Richtung der 15-bis 18-Jährigen. Da es dunkel war, konnte das Trio nicht erkennen, wer für die Aktion verantwortlich war. Alle drei wurden durch die Flaschen verletzt, der 15-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden, die anderen beiden wurden vor Ort versorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Fahrlässiger Brand in Budapester Straße

Am Freitagabend brannte es in einem Wohnhaus in der Budapester Straße. Vermutlich war eine Autobatterie in Brand geraten. Diese und weitere elektrische Utensilien lagerten in der Küche einer Wohnung, als das Feuer ausbrach. Der Wohnungsinhaber wurde leicht verletzt, gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Einbruch durch Drive-in-Schalter

Diebe gelangten über einen Drive-in-Schalter in der Nacht zum Freitag in ein Schnellrestaurant. Sie zerstörten die Scheibe und stahlen Bargeld. Wie hoch der Wert der Beute und der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

