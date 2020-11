Drei Generationen hinter der Fleischtheke versammelt: Am 10. November 2020 besteht die Fleischerei in Vieselbach 130 Jahre lang. Das Jubiläum wollen Renate, Chef Adrian, Roland, Konrad, Stefan, Andrea (von links) und auch die anderen Eismanns wegen Corona erst im nächsten Jahr mit den Kunden feiern.

Fleischerhandwerk in fünfter Generation am Rand von Erfurt

Die ganze Familie packt mit an. Bei den Eismanns ist das so üblich, schon seit Otto und Helene Eismann am 10. November 1890 – also vor 130 Jahren – in Vieselbach ihre eigene Fleischerei gründeten. Mittlerweile führt Adrian Eismann in fünfter Generation die Geschäfte. Die hat immer ein Sohn als Fleischermeister aus den Händen des Vaters übernommen. Von Otto übernahm Walter, der gab an Roland weiter. Dessen Sohn Stefan hat die Führung vor vier Jahren an seinen Sohn Adrian Eismann übergeben.