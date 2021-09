Flott ist untertrieben

Kathleen Kröger wirft es fast aus der (Rutsch)-Bahn

Kurz vor knapp habe ich es doch noch geschafft: einen Besuch auf der Buga, ohne nebenher zu arbeiten. Ich erinnerte mich an die „Todesrutsche“ und so siegte die Verheißung und die Reise ging auf den Petersberg.

Auf der Suche nach der Rutsche mit dem schnellsten Tempo schmunzelte ich etwas, als ich zwischen „leicht“ und „mittel“ das Wort „flott“ am Eingangsloch der Röhre las. Dieses Adjektiv verspricht eine gewisse Schnellkraft, die für mich aber durchaus gemäßigt wirkt und auch mit den Worten „hurtig“ oder „flink“ korrespondiert. Sozusagen eine kleine Schwester von „schnell“.

Als ich schließlich wenige Sekunden später mit Herzklopfen am unteren Ende der Rutsche ankam, waren diese Gedanken schlichtweg ausgelöscht. Meine überraschten Schreie in den rasanten Kurven waren vermutlich weit über den Oktoberfest-Domplatz zu hören.

Die stillen Beobachter grinsten mich jedenfalls schelmisch an, als ich nach einem Moment des Sammelns voller Adrenalin von der Rutsche stieg. Nachdem ich die anderen Rutschgäste ein wenig beobachtete, tröstete es mich, dass es anderen auch so ging. Gerade die letzte Kurve ließ auch gestandene Männer ängstlich schauen, als deren Körper drohten, die Bahn zu verlassen. Spaß hat es am Ende gemacht. Daher gab es eine zweite Runde.

