Flüchtiger gefasst – Diebe lassen Motorrad zurück – 52-Jähriger verletzt Bankangestellten wegen fehlender Maske

Die Polizei ermittelte am Montag wieder wegen diverser Verbrechensfälle in Erfurt (Symbolbild).

Bereits seit Längerem hat die Polizei versucht, einen 36-Jährigen festzunehmen, der sich wegen mehrerer Straftaten schuldig gemacht hatte. Rund vier Haftbefehle, u. a. wegen Körperverletzung und Beleidigung lagen bereits gegen den Gesuchten vor.

Am Montagvormittag suchte die Polizei dann die Wohnung seiner Freundin am Moskauer Platz auf. Hier konnten die Beamten den Täter unter dem Bett ausfindig machen, wo er sich versteckt hatte.

Der 36-Jährige kam noch am gleichen Tag in ein Thüringer Gefängnis. Hier wird er voraussichtlich für die nächsten zwei Jahre seine Strafen absitzen.

Unbekannte stehlen Yamaha und lassen sie beschädigt zurück

In der Nacht zu Montag haben Diebe in der Warschauer Straße das Motorrad eines 58-Jährigen trotz Lenkradsicherung gestohlen. Passanten konnten die Maschine aber laut Angaben der Polizei noch am gleichen Tag wiederfinden.

Der unbekannte Täter hatte das Motorrad beschädigt und im einem Gebüsch im Bereich Hinter der Rennbahn zurückgelassen.

Diebe begehen mehrere Einbrüche in Erfurt und Sömmerda

Mehrere Anwohner meldeten am Montag Einbrüche bei der Polizei. Bei ihnen hatten sich überall Täter unerlaubt Zutritt über den Keller verschafft und diverse Wertgegenstände gestohlen.

Wie die Polizei stahlen die Unbekannten in einem Wohnhaus im Dahlienweg Werkzeug, Schuhe und Computerzubehör im Wert von 1.000 Euro. In der Martin-Niemöller-Straße wurde in gleich drei Kellerabteile eines Hauses eingebrochen. Hier stahlen sie u. a. Motorradstiefel.

Im Kellergeschoss eines Hauses in der Johannesstraße waren die Täter erfolglos und sorgten lediglich für Sachschaden an den Türen. In einem Dachgeschoss einer im Rohbau befindlichen Wohnung entwendeten sie u. a. Lichtschalter, Radios und Lampen im Gesamtwert von 3.500 Euro.

Auch in Sömmerda konnten die Gesuchten Werkzeuge und Elektorartikel aus zwei Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus entwenden.

Diebstahl in weniger als zehn Minuten

Ein 26-Jähriger hatte seinen Skoda für rund zehn Minuten in der Lachsgasse geparkt. Als er wieder kam, hatte ein Unbekannter seinen Rucksack gestohlen.

Laut Polizeiangaben hatte der Dieb die Scheibe des Autos mit einem Pflasterstein eingeschlagen und konnte unbemerkt nicht nur den Rucksack, sondern auch das Portemonnaie und das Handy des 26-Jährigen stehlen.

52-Jähriger verletzt Bankangestellten wegen fehlendem Mund-Nasen-Schutz

Weil ein Bankkunde am Montagmittag seine Maske nicht aufsetzen wollte, attackierte er kurzerhand einen Mann vom Sicherheitsdienst. Der Security-Mitarbeiter hatte den 52-Jährigen beim Betreten der Bankfiliale am Juri-Gagarin-Ring angesprochen, weil er keinen erforderlichen Schutz bei sich hatte.

Der 52-Jährige habe den 27-Jährigen Mitarbeiter beleidigt, ihm vor die Füße gespuckt und ihn schließlich am Hals verletzt.

Weitere Polizei-Meldungen aus Thüringen