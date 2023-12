Förderverein fordert Erhalt der Erfurter Ega ohne Abstriche

Erfurt Der Erfurter Ega drohen drastische Sparmaßnahmen. Die Egaparkfreunde warnen vor möglichen Folgen und fordern, in der Unterstützung nicht nachzulassen.

Der Förderverein der Ega fordert den Erhalt der Freizeiteinrichtung ohne Abstriche. „Im Interesse des Rufes der Stadt und des Landes beim Thema Gartenbau erwarten wir im Namen der Mitglieder unseres Fördervereins den Erhalt des Egaparks auf dem Niveau, das wir über Jahrzehnte erleben und genießen durften“, sagt Dietrich Hagemann, Vorsitzender der Egaparkfreunde.

Die 600 Mitglieder bangen um die Attraktivität

Der Erfurter Verein hat knapp 600 Mitglieder und unterstützt den Egapark seit vielen Jahren etwa durch Arbeitseinsätze und Spenden. Nach Berichten über mögliche Sparzwänge in den kommenden Jahren hätten sich viele Vereinsmitglieder an den Vorstand gewendet, berichtet Hagemann. In Anfragen brächten sie ihre Befürchtungen zum Ausdruck, dass das seit über 60 Jahren existierende Gelände mit Tradition in Kunst und Kultur im Gartenbau an Attraktivität verliere.

„Mit großer Sorge verfolgen wir die aktuellen Diskussionen um die geplanten drastischen Sparpläne, die den Fortbestand des Egaparks in annähernd gleichbleibender Qualität unmöglich machen wird“, meint Hagemann. Dabei belegten die über 500.000 Besucher im Jahr 2022, dass der Egapark nach wie vor eine Hauptattraktion und ein touristischer Magnet für die Stadt Erfurt und das Land Thüringen sei.

Egapark ist Markenbotschafter Thüringens

„Seit September ist der Egapark Markenbotschafter, ein Premiumprodukt des Reiselandes Thüringen“, betont Dietrich Hagemann. „Er ist ein attraktives Ganztagsziel mit großer Anziehungskraft und Thüringens besucherstärkstes touristisches Ziel.“

Dass die Ega sich nicht selbst tragen könne, habe sie mit anderen Kultur- und Freizeiteinrichtungen gemeinsam. „Die Ega ist eine gemeinnützige Gesellschaft und auf Zuschüsse angewiesen“, sagt Hagemann.

Der Sparzwang droht, weil die Kosten für die Ega, die Bäder und die Evag steigen, deren Verluste bisher alle durch die Erfurter Stadtwerke ausgeglichen werde. Da allerdings auch die Stadtwerke unter einem hohen Kostendruck stehe, können sie ihre Zuschüsse nicht ausweiten, sondern sollen sie vielmehr begrenzen. Streichvorschläge für die Ega reichen bis hin zu einer Schließung des Planschbeckens, des Spielplatzes oder einer weiteren Verkleinerung des Parkgeländes.

Nach den Vorstellungen der Stadt könnte der Ega-Zuschuss in wenigen Jahren bis auf zwei Millionen Euro im Jahr und damit auf ein gutes Drittel des aktuellen Beitrags sinken. Stadtwerke-Chef Peter Zaiß hatte deshalb angeregt, „dass die Stadt sich Gedanken macht“.