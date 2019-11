Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Folklore-Ensemble kommen Vereinsräume abhanden

Das Thüringer Folklore Ensemble schlägt Alarm: Wegen Sicherungsmaßnahmen am Kommandantenhaus auf dem Petersberg muss der Verein sein Domizil kurzfristig räumen. Dies, obwohl die Stadtverwaltung dem Verein in Gesprächen zur Buga-Planung 2021 stets zugesichert hatte, die Tanztenne Petersberg sei von den Baumaßnahmen nicht betroffen. Der Verein fürchtet um sein Vereinsleben, den Trainingsbetrieb und auch um das Danetzare-Festival, das 2021 Teil der Buga werden soll.

„Das Thema liegt beim Oberbürgermeister auf dem Tisch“, erklärte Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke in der jüngsten Kulturausschuss-Sitzung. Gleich mehrere Gesprächsrunden habe es gegeben, bei denen eine Lösungssuche betrieben worden sei. Zwei von der Verwaltung vorgeschlagene Ausweichquartiere hatte das Folklore-Ensemble als ungeeignet und wegen räumlicher Gegebenheiten als völlig unrealistisch abgelehnt.

Die Bürgermeisterin bestätigte in der Ausschusssitzung: „Ein Umzug war eigentlich nicht vorgesehen.“ Der Bau mache dies nun doch erforderlich, vor allem vor dem Hintergrund der Wege-Sicherheit der Tänzer zu ihrem angestammten Trainingsort. Dorthin könne das Ensemble auf jeden Fall nach Abschluss der Baumaßnahmen zurückziehen, entgegnete Anke Hofmann-Domke auf Befürchtungen, das Ensemble könne ihre Tanztenne gänzlich und nicht nur für ein bis eineinhalb Jahre verlieren. Der Verwaltung sei die Notlage bekannt, nach einer Lösung werde intensiv gesucht, so die Bürgermeisterin.

Angeboten worden waren dem Folklore-Ensemble Büroräume in einem Nebengebäude des Stadtgartens. Das Training sollte im Bürgerhaus am Leipziger Platz erfolgen, dazu stundenweise Turnhallen zur Verfügung stehen. Der Leipziger Platz komme schon aus Sicherheitsgründen nicht in Frage. Weder sei der Betonfußboden zum Tanzen geeignet, noch sei die Decke mit ihren Lampen hoch genug. Interesse zeigt das Folklore-Ensemble am Stadtgarten. Schließlich habe es einen Stadtratsbeschluss gegeben, der eine Zwischennutzung des Stadtgartens bis zur endgültigen Verpachtung des Gebäudes anrät. Letztlich fordert der Verein die Stadt auf, die Möglichkeit des Verbleibs in der Tanztenne noch einmal zu prüfen.