Die Foodbloggerin und Autorin Petra Hermann aus Weimar ist an diesem Samstag zu Gast bei Möbel Rieger.

Foodbloggerin zu Gast in Erfurt

Die Foodbloggerin und Autorin Petra Hermann aus Weimar ist an diesem Samstag zu Gast bei Möbel Rieger. Anlässlich eines Vip-Events können die Besucher und Leser dieser Zeitung die Foodbloggerin Petra Hermann beim Backworkshop „Thüringer Backzeit“ kennenlernen.

Sie vermittelt Tipps und Tricks rund ums Backen, Dekorieren und Verzieren. Die frisch gebackenen Kuchen können danach sofort probiert werden, heißt es in der Ankündigung. Im Bereich Ess- und Wohnzimmer findet die Kuchenverkostung von 10.30 Uhr bis 16 am Kuchenbuffet „Backzeit für den guten Zweck“ statt.

Ein weiterer Workshop führt in das 3-dimensionale Drucken ein. Bei den 3D-Pen-Mal-Workshops erhalten Besucher die Möglichkeit, mit ihren eigenen Ideen kreativ zu werden. Dazu wird der 3D-Druck präsentiert, verbunden mit einer kleinen Ausstellung von 3D-Druckobjekten. In der sogenannten Buttonwerkstatt können die kleinen Gäste Maus-Abzeichen ­basteln. Die Stelzenläufer der Ringelschlingel und der Happy Agent unterhalten die Gäste des Vip-Events. Weiterhin überrascht Möbel Rieger die Kinder mit Plätzchenbacken, Kinderschminken und Porzellanbemalen. Anmeldungen zu den Workshops sind am Informationsstand im Eingangsbereich des Möbelhauses möglich.

Darüber hinaus gibt es ein Gewinnspiel. Bei stündliche Verlosungen winken als Preise 25 Euro-Einkaufsgutscheine. Zudem hält das Unternehmen Rabattaktionen für seine Kunden bereit. Für beste Stimmung und einen musikalischen Rahmen sorgt DJ Aybee. Er will die Besucher mit einem Mix aus ­Partyhits und Klassikern erfreuen.

Die Aktionseinnahmen des Tages sollen für die Music Company Erfurt gespendet werden, die sich vor Ort mit musikalischen Darbietungen und einer musikalischen Spielwiese für die Kleinen, zum Kennenlernen von Musikinstrumenten, präsentiert.

9. November, 9.30 bis 19 Uhr, Möbel Rieger, Im Erfurter Tale 1, Mönchenholzhausen