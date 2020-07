Ein " Stadtstrand Erfurt " soll laut CDU-Vorschlag an der Gera oder am Flutgraben entstehen.

Erfurt. In Erfurts Stadtzentrum könnte es bald einen weiteren Stadtstrand geben. Die CDU hatte zuvor einen Antrag gestellt, der Stadtrat diesen beschlossen.

Forderung an die Stadt Erfurt nach zweitem zentrumsnahen Stadtstrand

Die Stadtverwaltung Erfurt soll aktiv nach einem Uferbereich an Gera oder Flutgraben suchen, an dem Gastronomen einen Stadtstrand betreiben können. Das hat der Stadtrat auf Antrag der CDU beschlossen. Die Verwaltung hatte zwar darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Buga in der Nördlichen Geraaue bewirtschaftete Terrassen mit Flusszugang entstehen. „Aber es wäre schön, wenn es neben diesem Stadtstrand light noch einen geben würde, der zentrumsnäher ist“, sagte CDU-Stadtrat Dominik Kordon und träumte bereits von „Strandkörben und urbanem Leben“.

Laura Wahl (Grüne) befürchtete zwar, dass die Bewirtschaftung die Menschen verdrängen könnte, die die Uferbereiche bereits heute kostenlos nutzen. Ihr Fraktions-Kollege Jasper Robeck fand den Antrag zudem „so weit gefasst, dass niemand weiß, was damit gemeint ist.“

Tatsächlich hatte die Verwaltung bereits angeboten, Anträge zu prüfen – nur das ganze Ufer absuchen wollte sie nicht, hieß es in einer Stellungnahme mit Verweis auf die fehlende Kapazität.

Unterstützung erhielt die CDU aber sogar von den Linken. „Wider Erwarten finde ich das einen sehr guten Antrag“, meinte René Kolditz. „Ich bin ein Befürworter der von unten gedachten Stadt.“ Auch die SPD gab dem Antrag mehrheitlich ihre Stimmen.