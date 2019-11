Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Forest Friday mit einer Pflanzaktion

Das Thüringer Forstamt Erfurt-Willrode lädt am morgigen Freitag zum Forest Friday ein, welcher den Höhepunkt der ersten Waldretter-Woche des Forstamtes bildet.

„Der Klimawandel hat unsere Wälder voll erwischt und mit Dürre und Borkenkäfern zum schlechtesten Waldzustand seit Jahren geführt“, berichtet der Forstamtsleiter Chris Freise. Daneben erleben die Förster eine große öffentliche Anteilnahme. Morgen lädt das Forstamt um 14 Uhr zu einer Eichenpflanzaktion im Willroder Forst mit dem Rotary Club Erfurt ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Forsthaus Willrode. „Mit dieser Aktion wollen wir dem Bedürfnis der Menschen selbst mit anzupacken und etwas für die Umwelt und den Wald zu tun, entgegen kommen“, so der Forstamtsleiter.

Weitere Aktionen sind am Forest Friday in Kranichfeld, Singen und Gräfentonna geplant. Eine weitere Gelegenheit selbst Hand anzulegen gibt es am Samstag, 9. November, 10 bis 13 Uhr, im Revier Schwansee, zum Gatterbau und Pflege von Naturverjüngung am Langen Stein zwischen Friedrichsdorf und Witterda. Treffpunkt ist die Grundmühle im Weißbachtal zwischen Tiefthal und Töttelstädt.

Informationen: Forstamt, Tel.: 036209 / 4 30 20 oder per Mail: forstamt.erfurt-willrode@forst.thueringen.de