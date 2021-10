Forstamt Erfurt-Willrode sammelt Kastanien für die Winterfütterung

Kastanien können Kinder auch in kleinen Mengen in der Revierförsterei im Steiger abgeben.

Erfurt. Kastanien gegen kleine Überraschung: Ende Oktober nimmt das Forstamt Erfurt-Willrode die Wildfrüchte an.

Gesammelte Kastanien können Kinder auch in diesem Jahr ins Forstamt bringen: In der alten Revierförsterei im Steiger, Sternstraße 1 (hinterer Hofteil des Wirtschaftshofs), können Kinder mit ihren Familien vom 21. bis 29. Oktober, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, die Kastanien abgeben. Ein Sammelentgelt für die Früchte wird nicht gezahlt, stattdessen werden die fleißigen Sammler mit einer kleinen Überraschung belohnt. „Zielgruppe der Aktion sollen die Kinder sein, die am Sammeln von Kastanien Spaß haben und damit ein schönes Herbsterlebnis in der Natur verbinden“, sagt Revierförsterin Uta Krispin. Bestimmt ist das Sammelgut für die Winterfütterung von Rotwild im Thüringer Wald.