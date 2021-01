Forsthaus Willrode im winterlichen Glanz

In einen ganz besonderen Glanz getaucht erscheint das Forsthaus Willrode in der Nacht. Wer am Domizil des Thüringer Forstamtes zwischen Schellroda und Egstedt in der Dunkelheit vorbeifährt, kann diese mystische Stimmung mit dem Fotoapparat einfangen. Der Winter hat die Obstwiese und die Bäume mit seinem Schneekleid zugedeckt und der Schein der Außenbeleuchtung taucht die alte Kapelle in ein warmes Licht.