Marcellus Klaus sagt, wie Nächstenliebe schneller als Politik wirken kann.

Am vergangenen Mittwoch wurde Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt. Zusammen mit der Ampelkoalition und den neuen Ministerinnen und Ministern nahm er den Regierungsauftrag an. „Mehr Fortschritt wagen!“ – mit diesem Motto möchte die Regierung ihre Politik gestalten. „Mehr Fortschritt wagen!“ Dieses Motto passt auch in die derzeitige Adventszeit. Dabei geht es um die adventliche Person des Täufers Johannes.

Die Bibel berichtet uns, wie Johannes die Menschen in Israel aufruft, sich auf das Kommen Jesu vor-zubereiten. Er ruft zur Umkehr und zum Neuanfang, damit die Menschen für das göttliche Geschenk bereit sind. An diesem Sonntag hören die katholischen Christen im Evangelium, wie Johannes praktische Tipps dazu gibt.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf die Frage, was sollen wir tun, antwortet er den Menschen: Wer zwei Mäntel hat, soll mit demjenigen teilen, der keinen hat. Den Zöllnern rät er, nur so viel zu verlangen wie vorgesehen. Die Soldaten sollen sich mit ihrem Sold begnügen und die Menschen nicht misshandeln und erpressen. Für die damalige Zeit und auch für uns heute ein Fortschritt. Dort wo der Mensch den Anderen, den Nächsten in den Blick nimmt, dort kann nicht nur der verborgene Gott Mensch werden, dort zeigt sich auch ein neues, menschliches Miteinander.

Auch in diesem Jahr ist der Advent wieder eine Einladung, fortschrittlich zu sein, indem wir Menschen unsere Nächsten in den Blick nehmen und sie lieben. Im Gegensatz zur neuen Regierung, die sicher noch ein wenig braucht, wird dieser Fortschritt schnell sichtbar sein: Wo Hilfe und Unterstützung sich zeigen, wo Begegnung die Menschen erfreut, wo Dankbarkeit und Zuversicht erfahren wird.

In diesem Sinne, wünsche ich uns allen eine fortschrittliche Adventszeit und einen gesegneten dritten Adventssonntag.

Marcellus Klaus ist Pfarrer an St. Laurentius in Erfurt