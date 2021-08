Forum Berufsstart auf der Erfurter Messe hat noch Kapazitäten

Forum Berufsstart ist die größte Messe zur Berufsorientierung in Mitteldeutschland.

Erfurt. Firmen können Ausbildungsplätze vorstellen.

Die größte Messe für Berufsorientierung Mitteldeutschlands findet dieses Jahr am 29. und 30. September in der Messe Erfurt statt.

Unter Beachtung der Coronaregeln, bietet sich Raum zur Selbstpräsentation und Personalakquise für Aussteller, Firmen und Institutionen. An beiden Messetagen stellen Ausbilder und Azubis freie Ausbildungs- und Arbeitsplätze, Studienmöglichkeiten und Praktika verschiedenster Branchen aus erster Hand zum Miterleben und Anfassen vor. Die Industrie- und Handelskammer Erfurt, Handwerkskammer Erfurt und Agentur für Arbeit Erfurt, als Organisatoren, rufen Unternehmen auf, sich beim Forum Berufsstart zu beteiligen. So könne das Forum Berufsstart seinem Anspruch gerecht werden und die Vielfalt der angebotenen Ausbildungsplätzen in Thüringen zeigen und damit Fachkräfte für die Wirtschaft langfristig sichern.

Noch nicht angemeldete Firmen können sich unter www.forumberufsstart.de bis Ende August einen Messestand sichern.