Fotofahndung: Zwei Männer versuchen 78-Jährigen die Geldmappe zu klauen

Erfurt. Zwei Männer haben in Erfurt versucht einen 78-Jährigen zu bestehlen. Jetzt sucht die Polizei mit Fotos öffentlich nach den Tätern.

Zwei Männer haben am Montag, 13. Februar 2023, in Erfurt versucht, einem 78-jährigen Mann am Hirschlachufer seine Geldmappe abzunehmen, indem sie einen Unfall vortäuschten. Die Tat konnte nur durch eine Seniorin verhindert werden, die eingeschritten war. Jetzt sucht die Polizei mit diesen Bildern nach den Tätern.

Wie die Polizei mitteilte, stammen die Bilder aus einer Überwachungskamera in einer Bankfiliale. Dort haben die Unbekannten den 78-Jährigen beim Geldabheben beobachtet und anschließend verfolgt.

Hinweise und Angaben nimmt die Polizei unter 0361/7443-0 entgegen.