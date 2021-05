Fotografierte Erfurter Unikate: Schals und Künstler

Erfurt. Filz und Foto, Unikate der Kulturszene - all das bringt ein Projekt der Textilkünstlerin Britta Schatton zusammen.

Künstlerinnen und Künstler auf besondere Weise sichtbar werden lassen, ihnen Aufmerksamkeit geben - das war das Ziel des Projekts „kunst.werke“ von Textilkünstlerin Britta Schatton, die ihr Atelier auf der Krämerbrücke hat. Von Samstag an ist das Ergebnis in ihrem Schaufenster zu sehen: Fotograf Marcel Krummrich hat acht Personen kunstvoll inszeniert abgelichtet. Alle tragen Schals von Britta Schatton, sind somit zugleich Werbeträger für die Künstlerin.

Ester Ambrosino mit Tochter Sophia, Sebastian Hilgenfeld, Coco Ruch, Volker Nienstedt, Frithjof Rödel, Julia Maronde und Britta Schattons Tochter Tara waren sofort bereit, sich am Projekt zu beteiligen, das Textil- mit Fotokunst verbindet und für das es ein Sonderstipendium der Staatskanzlei gab. Allesamt sind Unikate, die Schals und die Persönlichkeiten, die nun durch Inszenierung und Schal miteinander verbunden sind. Ihre Statements über das Künstlerdasein in Pandemiezeiten, wie sie sich selbst in der aktuellen Situation fühlen und sehen, vervollständigen das jeweilige Bild, das in seiner Art an alte Gemälde erinnert. „Mensch braucht Kunst - Kunst braucht Mensch. Erst recht in pandemischen Zeiten“, sagt Britta Schatton.

Schals wie auf den Bildern werden von Britta Schatton auf Bestellung angefertigt, die einen Teil des Verkaufserlöses an die Imago Kunst- und Designschule weitergeben will.