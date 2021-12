Fotowettbewerb in Erfurt: Wie ein Igel die Jury überzeugt

Erfurt. Jury kürt die Gewinner des Fotowettbewerbes von Naturkundemuseum Erfurt und unserer Zeitung.

Der Igel hat es allen angetan. Er ist der Sieger. Besser gesagt derjenige, der ihn fotografiert hat: Jörg Fröbel aus Ohrdruf schickte das Foto ein und nannte es „Auf Wohnungssuche“. Er bekommt den ersten Preis im Fotowettbewerb des Naturkundemuseums und unserer Zeitung. Dieser trägt das Motto „Goldene Ernte – die Natur im Herbst“. Bereits im vergangenen Jahr war aufgerufen worden, unter diesem Titel Bilder einzusenden. Aufgrund des pandemiebedingten Lockdowns war jedoch auch das Naturkundemuseum geschlossen geblieben. Und so startete man dieses Jahr einen zweiten Versuch. Zwar fand nicht wie üblich am Vorabend der Ausstellungseröffnung eine Vernissage mit allen Einsendern statt. Aber immerhin kann die Ausstellung gezeigt werden, das Museum ist unter 2G geöffnet.

2. Platz: Das Bild „Novembermorgen“ von Jens Heller aus Erfurt belegt den Silberrang. Foto: Jens Heller

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

156 Bilder sind von 81 Einsendern eingeschickt worden, 37 davon stammen aus dem Vorjahr. „Etwa 60 Prozent der Einsender machen jedes Jahr mit, da kennen wir schon die Namen. Uns freut natürlich sehr, dass so viele uns schon so lange die Treue halten“, berichtet Thomas Bierwisch vom Naturkundemuseum. Der Wettbewerb ist sozusagen sein Baby, er sammelt die Bilder, rahmt sie ein, notiert die Punkte der Jury, rechnet zusammen und ermittelt den Sieger. In der Jury sind Mitarbeiter des Naturkundemuseums, der Fotograf unserer Zeitung, Marco Schmidt, und die Autorin dieser Zeilen.

Die Jurymitglieder bewerteten nicht nur das Foto an sich, sondern auch, wie gut es zu dem Motto des Wettbewerbes passt. Vier Bilder waren vorab aussortiert worden, sie gingen sozusagen am Thema vorbei. Etwa 40 Bilder kristallisierten sich während der Jurysitzung heraus, letztlich wurden Platz 1 bis 3 gekürt sowie sieben Anerkennungen (siehe Infokasten). Der Sieger erhält 100 Euro, Platz 2: 75 Euro, Platz 3: 50 Euro.

Platz zwei belegt Jens Heller aus Erfurt für sein Foto „Novembermorgen“, den dritten Platz erringt Elisa Unger aus Apolda für ihr Foto „Der goldene Herbst vor Tür und Tor“.

3. Platz: „Der goldene Herbst vor Tür und Tor“ von Elisa Unger aus Apolda überzeugte die Jury. Foto: Elisa Unger

Golden, das waren viele Fotos. Wer den Ausstellungsraum betritt, wird von zahlreichen farbenfrohen Bildern empfangen. Buntes Laub, tolles Licht, die Früchte des Herbstes, Tiere auf kahlen Feldern – das Spektrum der Motive ist breitgefächert. Mancher Fotograf benutzte einen Filter oder nutzte digitale Möglichkeiten der Bearbeitung.

In den kommenden Wochen haben Besucher die Möglichkeit, ihren Favoriten auszuwählen. Dazu muss einfach ein Zettel in der Ausstellung ausgefüllt werden. Der Publikumspreis wird von unserer Zeitung gestiftet und im Januar bekannt gegeben.

Sieben Anerkennungen und ein Publikumspreis

Beim Fotowettbewerb gab es sieben Anerkennungen. Folgende Einsender erhalten eine Jahreskarte fürs Naturkundemuseum:

Peter Grimm aus Erfurt

Antje Kreienbrink aus Erfurt

Uwe Müller aus Erfurt

Iveta Stein aus Jena

Winfried Schneegans aus Erfurt

Amrey Haage aus Erfurt

Arthur Schmidt von Happe aus Berlin

Die Ausstellung ist bis zum 16. Januar im Naturkundemuseum Erfurt zu sehen.

Jeder Besucher der Ausstellung hat die Möglichkeit, seinen Favoriten für den Publikumspreis zu wählen. Dieser wird von unserer Zeitung im Januar übergeben.

Das Museum ist Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wegen Corona gilt die 2G-Regel.