Fränzel Quartett auf der Sommerbühne in Erfurt

Erfurt. Das Robert Fränzel Quartett spielt am Sonntag, 22. August, im Kultur-Haus Dacheröden in Erfurt.

Den Sonntag mit coolem Jazz und kühlen Getränken kann das Publikum des Robert Fränzel Quartetts auf der Sommerbühne des Hauses Dacheröden ausklingen lassen. „Easy Living“ ist das Wohlfühlprogramm überschrieben, das ab 17 Uhr (Eintritt ab 16 Uhr) urbane Entspannung bieten will.

Aus der Thüringer Kulturszene nicht mehr wegzudenken

Robert Fränzel hat an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar Saxophon und Flöte studiert und gehört faktisch zum festen musikalischen Inventar Erfurts. Dorthin hat er nach sechs Jahren in Dresden zurückgefunden. Nach Tourneen mit Al DeLoner aus Norwegen und der brandenburgischen Kultband Keimzeit ist er aus der Thüringer Kulturszene als Solosaxophonist nicht wegzudenken, dazu kommen vielfältige Projekte wie etwa seine Auftritte mit der Nerly Big Band.

Mit Leidenschaft für die Sprache des Jazz und die Farben von Funk, Blues und Soul

Das Robert Fränzel Quartett spielt seit 2010 in wechselnder Besetzung. Gemeinsame Basis ist die Leidenschaft für die Sprache des Jazz. Funk, Blues und Soul – all das sind die bestimmenden Farben, in denen auf der Sommerbühne Jazz-Klassiker und Eigenkompositionen präsentiert werden

Das Konzert findet im Rahmen des #erfurtkultursommer statt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle Erfurter Herbstlese, Anger 37, Tel. 0361/ 644 123 75, oder im| Ticketshop Thüringen, Telefon: 0361/ 227 5 227.