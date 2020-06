Erfurt. Bei einem Unfall auf der A 71 ist am Samstag eine Frau schwer verletzt worden. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Frau bei Unfall auf A 71 bei Erfurt schwer verletzt

Laut ersten Erkenntnissen vom Unfallort war die Frau am Samstag auf der A71 (aus Richtung Erfurt) in Richtung Schweinfurt unterwegs, als sie kurz vor der Ausfahrt am Erfurter Kreuz mit ihrem Auto gegen die rechte Leitplanke prallte.

Das Fahrzeug habe sich daraufhin mehrfach überschlagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Während der Rettung- und Bergungsarbeiten war die A 71 zwischen Bindersleben und dem Erfurter Kreuz für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

