Frau bei Unfall mit Straßenbahn in Erfurt schwer verletzt

Erfurt Erneut hat sich in Erfurt ein schwerer Unfall mit einer Straßenbahn ereignet. Eine 67-Jährige wurde am Freitag von einer Bahn erfasst und verletzt.

Wieder kam es in Erfurt zu einem schweren Unfall mit einer Straßenbahn. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Freitag (7. Juli) eine 67-jährige Frau verletzt. Die Fußgängerin wollte auf Höhe der Bergstraße die Nordhäuser Straße überqueren. Dabei habe sie die für sie geltende rote Ampel übersehen und stieß mit der herannahenden Bahn zusammen.

Die Frau stürzte und verletzte sich schwer am Arm. Zu weiteren Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. Die Nordhäuser Straße musste für die Unfallaufnahme etwa 30 Minuten halbseitig gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Erst am Tag zuvor, dem 6. Juli, kam es zu einem schweren Straßenbahn-Unfall. In der Binderslebener Landstraße stieß am Donnerstag ein Radfahrer mit einer Straßenbahn zusammen. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.