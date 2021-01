Eine 55-jährige Fußgängerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Erfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief die Frau gegen 17 Uhr auf dem Fuß-/Radweg in der Straße Am Schwemmbach stadteinwärts. Als sie in den Albrecht-Dürer-Weg abbiegen wollte, habe sie ein 49-jähriger Fahrradfahrer überholt. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 55-Jährige wurde dabei schwer am Kopf verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

