Frau entpuppt sich als harte Nuss - Tätowierter Dieb mit Vollbart - umgefahren

Tätowierter Dieb mit Vollbart

Ein 24-Jähriger erwischte Montagabend einen Unbekannten in der Erfurter Stollbergstraße, wie er versuchte, von einem fremden Krad die Batterie auszubauen. Der Mann machte sich an dem Krad zu schaffen und hatte bereits den Batteriedeckel abgeschraubt. Der Schmutzfuß bekam jedoch flinke Füße und verschwand. Zurück ließ er ein mitgebrachtes Krad. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Zweirad am Wochenende als gestohlen gemeldet worden war. Der Unbekannte trug einen Vollbart und hat eine Tätowierung am Hals. Er war zwischen 30 und 35 Jahren alt und ca. 175 cm groß.

Frau entpuppt sich als harte Nuss

Mit einer schwierigen Autofahrerin hatten es in der Nacht zu Dienstag Erfurter Polizeibeamte zu tun. Die Frau wurde gegen 3 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin ergab die Recherche, dass die Personalien falsch sind. Wiederholt gab sich die Frau für eine andere aus. Schließlich konnte der korrekte Name der Autofahrerin ermittelt werden. Es handelte sich um eine 21-jährige aus dem Wartburgkreis, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Seitenscheiben eingeschlagen

Von zwei Autos schlugen Unbekannte im Bereich des Erfurter Güterbahnhofs die Seitenscheiben ein. Montagmorgen bemerkten die Besitzer die böse Überraschung und informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen haben es die Diebe auf Bargeld und Zigaretten abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Radfahrer umgefahren

Ein Unfall mit zwei Radfahrern ereignete sich Montagmittag in der Weißenseer Straße in Sömmerda. Ein 22-jähriger Radfahrer wurde von einem unbekannten Radler umgefahren. Dieser kam mit hoher Geschwindigkeit auf dem Fußweg des Scherndorfer Weges gefahren und bog links auf den Gehweg der Weißenseer Straße ein. Ohne nach dem verletzten jungen Mann zu sehen, fuhr der Unbekannte weiter.

Ein Unbeteiligter bemerkte den Unfall und verfolgte den Flüchtigen in Richtung Innenstadt. Er kehrte anschließend zu dem 22-Jährigen zurück und leistete erste Hilfe. Nach ambulanter Behandlung konnte der 22-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen. Zeugen die weitere Hinweise zu dem Unfall und dem unbekannten Verursacher machen können, melden sich bitte bei der PI Sömmerda. Tel. 03634/336-0.

Smartphone gestohlen

Pech hatte Montagmittag ein LKW-Fahrer in Sömmerda. Der Mann ließ in seinem Fahrzeug sein Handy liegen und verschloss den LKW nicht. Die kurze Abwesenheit nutzte ein Dieb und stahl das Smartphone. Wer das Telefon gestohlen hat ist nicht bekannt. Die Beute hat einen Wert von ca. 300 EUR.

