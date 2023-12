Erfurt. Mit einem Foto sucht die Polizei nach einer Frau, die mit einer gestohlener EC-Karte Geld abgehoben hat. Das sind die Meldungen der Polizei aus Erfurt und Umgebung.

Die Polizei sucht nach einer Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte in Erfurt Geld abgehoben hat. Bereits am 27. September stahl nach Polizeiangaben ein Unbekannter einem 70-jährigen Mann in einem Erfurter Supermarkt die EC-Karte.

Wenige Minuten später hob eine Frau, deren Foto die Polizei hier veröffentlicht hat, mit der gestohlenen EC-Karte in einer Sparkassenfiliale in Linderbach 2000 Euro ab. Danach wurden weitere Einkäufe mit der EC-Karte in zwei Erfurter Supermärkten im Wert von etwa 870 Euro getätigt.

Wer kann Angaben zu der unbekannten, abgebildeten Frau machen? Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kripo Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0319002 entgegen.

Wendemanöver endet am Baum

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte am Donnerstagnachmittag ein Senior in Erfurt. Der 82-Jährige wollte nach Angaben der Polizei mit seinem Skoda in der Marie-Elise-Kayser Straße wenden. Dabei touchierte er allerdings drei geparkte Autos.

Im Anschluss verwechselte der Mann die Pedale und fuhr frontal gegen einen Baum. Sein Auto wurde dabei derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Senior wurde mit leichten Verletzungen in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Die betroffene Straße musste während der Einsatzmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

Diebesbande gestellt

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstag in der Erfurter Innenstadt gleich eine ganze Diebesbande gestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hatte er am Nachmittag die sechs Männer im Alter von 20 bis 29 Jahren dabei beobachtet, wie sie in einem Geschäft Kleidung anzogen und die Diebstahlsicherungen entfernten.

Der aufmerksame Mitarbeiter stellte die Männer und rief die Polizei. Die Diebe hatten Bekleidung im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der Laden bekam seine Ware zurück und die Männer erhielten eine Strafanzeige.

Baumaschinen gestohlen

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in Weißensee (Landkreis Sömmerda) mehrere Baumaschinen gestohlen. Um auf ein Firmengelände zu gelangen, öffneten die Täter mit Gewalt eine Toreinfahrt und brachen im Anschluss einen Container auf.

Die Unbekannten stahlen unter anderem Rüttelplatten und Wasserpumpen aus dem Container sowie von der Freifläche. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Die Diebe müssen mit einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen sein, um die Baugeräte abzutransportieren. Die Ermittlungen der Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

30 Weihnachtsbäume gestohlen

Jedes Jahr müssen die Menschen zum Teil tief in die Tasche greifen, um eine stattliche Nordmanntanne in der Weihnachtszeit für das Wohnzimmer zu ergattern. Eine unbekannte Person war offenbar nicht bereit, sich in Unkosten zu stürzen.

n Elxleben (Landkreis Sömmerda) bediente sich in der Nacht zu Donnerstag ein Dieb bei einem Weihnachtsbaumverkauf. Dabei ließ er aber nicht nur eine, sondern gleich 30 Nordmanntannen verschwinden.

Der Verkäuferin entstand dadurch ein Schaden von etwa 750 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

