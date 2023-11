Frau lässt in Erfurt 10.000 Euro im Bankautomaten liegen

Erfurt. Weil der Auszahlungsvorgang zu lang dauerte, wendete sich eine Frau in Erfurt an einen Bankangestellten. Nun sind mehrere Tausend Euro verschwunden.

Eine 49-jährige Frau wollte am Dienstag in einer Sparkasse im Erfurter Norden eine hohe Summe abheben. Weil der Automat das Geld nicht sofort ausspuckte, wendete sie sich an einen Mitarbeiter am Schalter. Ein großer Fehler.

Wie die Polizei mitteilte, dauerte der Auszahlungsvorgang wegen der hohen Summe von 10.000 Euro etwas länger. Ihre Bankkarte hatte die Frau bereits wieder an sich genommen. Da das Geld nicht sofort ausgegeben wurde, wendete sich die 49-Jährige an einen Bankmitarbeiter.

In der Zwischenzeit, sammelten sich die 10.000 Euro unbeobachtet im Ausgabeschacht. Eine bisher unbekannte Person entnahm daraufhin 6.000 Euro aus dem Automaten und verschwand. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung.

