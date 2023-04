Frau mit Gehhilfen wird in Erfurt umgestoßen und verletzt sich

Erfurt. Ein Unbekannter hat eine 63-Jährige Frau in Erfurt umgestoßen. Sie verletzte sich.

Eine 63-jährige Frau, die mit Gehhilfen unterwegs war, ist am Dienstag gegen 10 Uhr in Erfurt am Ilversgehofener Platz von einem Mann umgestoßen worden.

Wie die Polizei mitteilt, stürzte die Frau und verletzte sich. Zwei unbekannte Männer kamen der 63-Jährigen zu Hilfe. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Außerdem werden Zeugen gesucht, die Angaben zur gefährlichen Körperverletzung oder zum Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord (Tel.: 0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0092912 entgegen.

