Frau rutscht in Graben

Im Graben gelandet ist eine Opelfahrerin auf der Straße zwischen Elxeben und Walschleben an der Grenze nahe Erfurt am Samstagmittag. Aus bisher ungeklärte Ursache geriet die Fahrerin von der Fahrbahn ab. Nach etwa 50 Metern versuchte sie, wieder auf der Straße zu lenken. Dies misslang jedoch und das Auto rutschte in einen Wassergraben.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Den Verkehr leitete die Feuerwehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

