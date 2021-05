Das meldet die Polizei am Dienstag aus Erfurt (Symbolfoto).

Frauen klettern auf baufälliges Gebäude - Unerwünschter Besuch in Datsche

Für reichlich Trubel sorgten am Montagabend zwei Frauen im Alter von 23 Jahren. Sie waren am Wasserturm in Erfurt auf das Dach einer ehemaligen Schule geklettert. Nach Polizeiangaben sah eine Lokführerin die beiden und verständigte die Polizei.

Mit Lautsprecherdurchsagen versuchten die Beamten die Damen zu bewegen, von dem baufälligen Gebäude herunter zu kommen. Als die jungen Frauen keine Anstalten machten, wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Mit einer Rettungsleiter holten die Feuerwehrleute die Frauen vom Dach. Sie erhielten eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Zudem wird geprüft, ob sie für den Einsatz zur Kasse gegeben werden.

Von der Datsche hinter schwedische Gardinen

Der Ärger einer 67-jährigen Frau war am Montagvormittag groß, als sie in ihren Schrebergarten in Erfurt kam. Von ihrem Gartenhaus war eine Scheibe eingeschlagen worden.

Noch größer war allerdings nach Angaben der Polizei die Überraschung, als sie ihr Gartenhaus betrat. Dort traf sie auf einen schlafenden Mann. Er hatte die Datsche nicht nur als Schlafplatz genutzt, sondern auch verschiedene Getränke konsumiert und sein Handy geladen.

Bei der Überprüfung des 21-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde von der Polizei festgenommen und noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Fette Beute

Fette Beute machten Diebe in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Meyfartstraße. Am Montag stellte ein Hausbewohner zwei aufgebrochene Kellerboxen fest. Neben Werkzeug im Wert von über 2000 Euro, verschwand ein Fernglas im Wert von 3000 Euro.

Die Polizei sicherte die Spuren und fertigte eine Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls.

Mit leeren Händen

Am helllichten Tag schlug am Montag ein Diebesduo in einem Supermarkt am Erfurter Drosselberg zu. Einer der beiden brach die Bürotür des Markes auf und übergab seinem Komplizen aus dem Raum einen Karton mit Zigaretten.

Als eine Mitarbeiterin auf die Diebe aufmerksam wurde, rannten sie weg. Der Angestellten gelang es, den Tätern ihre Beute abzunehmen, sodass sie mit leeren Händen aus dem Markt unerkannt flüchteten.