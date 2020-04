Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Frauenhaus steht uneingeschränkt bereit

Auch in diesen Tagen gibt es Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Das kann Marjana Dunkel vom Team des Frauenhauses in Erfurt schon aus der Erfahrung heraus sagen. Das spiegelt sich aber nicht in den aktuellen Fallzahlen wider. Derzeit werden die Angebote nur sehr zögerlich wahrgenommen, sagt sie. Kontaktsperre und die Verunsicherung wegen der Corona-Krise seien wohl die Ursache dafür. Den Frauen in Not stehen die Möglichkeiten des Frauenhauses auch in diesen Zeiten uneingeschränkt und die Frauenberatung wenigstens telefonisch zur Verfügung. Und auf Möglichkeiten einer Unterbringung in Quarantäne sei man ebenfalls vorbereitet, erklärt Dunkel. Gemeinsam mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung hat man sich geeinigt, eine Ferienwohnung anzumieten, falls sich jemand in Isolation begeben muss, der eventuell Symptome zeigt, aber kein Testergebnis für eine Infektion mit dem Virus hat.

Was für die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt gilt, trifft auch auf Frauenhaus und Frauenberatung zu, die alle in Trägerschaft der Evangelischen Stadtmission sind und als Einzugsgebiet auch Fälle aus dem Ilm-Kreis und dem Landkreis Sömmerda betreuen. „Wir sind telefonisch sogar rund um die Uhr zu erreichen“, betont Marjana Dunkel. Der Schutz vor häuslicher Gewalt funktioniert trotz Corona, weil das Team im Frauenhaus darauf reagiert und die geforderten Hygienestandards angepasst hat, Aufklärung betreibt und die momentanen Bewohnerinnen die Chance zum Abstand halten haben. „Dies zu regeln, hatten wir während der vergangenen Wochen genügend Zeit“, sagt sie. Auch Sprachprobleme sind zu meistern mit Hilfe von Dolmetschern, die per Video erreichbar sind. Die Angebote des Frauenhauses gelten ausschließlich für Frauen und deren Kinder. Von häuslicher Gewalt betroffene Männer finden bei der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Ansprechpartner, die unter der Nummer 0361/5416868 erreichbar sind.

Kontakt : Tel.: 0361/7462145 tagsüber und 0163/8880672 ab 18 Uhr (freitags bereits ab 14 Uhr)