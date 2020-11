Freizeitbereich stark eingeschränkt

Ab dem heutigen Montag gilt die neue Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus. Zahlreiche Einrichtungen werden wieder geschlossen sein, beispielsweise Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos, Spielhallen, Wettbüros, Schwimmbäder sowie Thermen, Saunen, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen, mit Ausnahme medizinisch notwendiger Angebote der Rehabilitation. Auch das öffentliche Eislaufen wird eingestellt.

Der Zoopark könnte laut Verordnung weiterhin geöffnet haben, allerdings nur die Außengehege. Auch für die Museen sieht die Verordnung Ausnahmen vor, entgeltfreie bildungsbezogene Angebote dürfen geöffnet sein.

Schulen und Kindergärten und Spielplätze sind geöffnet, der Unterricht beginnt heute in der Stufe Grün. Bildungsminister Helmut Holter: „Die Schulen und Kindergärten sind nicht Treiber des Pandemiegeschehens.“ Die Erfurter Bürgermeisterin und Beigeordnete für Soziales, Bildung und Jugend, Anke Hofmann-Domke, bekräftigt, dass das erklärte Ziel darin bestehe, die Betreuung in den Kindertagesstätten, die Beschulung der Schüler sowie die weiteren Angebote im Bildungsbereich abzusichern. „Wir rechnen damit, dass mit dem Ende der Herbstferien Eltern mit ihren Kindern, Lehrer, Erzieher und technisches Personal aus Risikogebieten zurückkehren werden, was das Entstehen neuer Infektionsketten begünstigen wird. Kontaktreduzierung und Einhalt der Hygiene- und Schutzmaßnahmen ist das Gebot der Stunde“, mahnt sie an.

Eine Person aus einer Wohngruppe des Deutschordens-Seniorenhauses, die stationär behandelt wurde, ist an den Covid-19-Folgen verstorben.

Bis Sonntag wurden in Erfurt insgesamt 603 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 5 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 84,1. Zwei Personen wurden aus dem Krankenhaus entlassen, 15 befinden sich noch in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist auf 307 gestiegen. Vier Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 292 nachgewiesene Corona-Infektionen.