Fridays for Future: Demo für Frieden und Klimagerechtigkeit in Erfurt

Erfurt. Fridays for Future rufen auf, am Donnerstag mit Lichtern auf den Domplatz zu kommen.

Einem Aufruf der ukrainischen Fridays for Future-Bewegung folgend kündigt Fridays for Future Erfurt eine Lichterdemonstration am Donnerstag, 3. März, auf dem Domplatz an. Start ist 18.30 Uhr. Aufgrund der enormen Dringlichkeit der Lage demonstriere die Bewegung bereits am Donnerstag, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Demo beginnt 18.30 Uhr

„Fridays for Future stellt sich eine Woche nach Beginn des russischen Angriffskriegs an die Seite der ukrainischen Aktivisten und junger Menschen weltweit, die unter Kriegen leiden“, heißt es im Aufruf. Die Demonstration in Erfurt beginnt um 18.30 Uhr.

Teilnehmende sind aufgefordert, mit mitgebrachten Lichtern ihre Solidarität auszudrücken. „Junge Menschen stehen hier und überall auf der Welt solidarisch an der Seite der Ukrainer*innen und dem zivilgesellschaftlichen Protest in Russland und Belarus. Wir geben die Hoffnung und den Kampf für eine solidarische, friedliche, demokratische Welt nicht auf”, sagt Annika Liebert von Fridays for Future Erfurt.

Am Donnerstag werden international Demonstrationen für eine friedliche und gerechte Welt stattfinden. Die Aktivistinnen und Aktivisten stehen weltweit für Frieden und ein Ende der Nutzung von Kohle, Öl und Gas ein. „Autokraten wie Putin können ihre brutalen Kriege nur durch den Export dieser fossilen Energieträger finanzieren. Eine der vielen Antworten auf den Krieg muss ein radikaler Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und der entschlossene Einstieg in die erneuerbaren Energien sein“, betont Fridays for Future Aktivistin July Ackermann. „Es ist offensichtlich, dass Klimagerechtigkeit und Frieden untrennbar miteinander verbunden sind. Gemeinsam zeigen wir heute hier in Erfurt und weltweit, was eine solidarische Gesellschaft ausmacht. Wie Demokratie gelebt werden kann. Dass wir eben wissen, dass all das keine Selbstverständlichkeit ist”, ergänzt Annika Liebert.

Anmerkung der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels haben wir geschrieben, dass die Demo um 19.30 Uhr beginnt. Tatsächlich geht es 18.30 Uhr auf dem Domplatz los.