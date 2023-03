Fridays for Future in Erfurt: Evag rechnet mit Verkehrseinschränkungen

Erfurt. Die Demo zieht durch die gesamte Innenstadt. Straßenbahnen und Busse kommen deshalb nicht immer pünktlich ans Ziel.

Die Evag rechnet am Freitag, 3. März, mit Verkehrseinschränkungen in der gesamten Innenstadt. Auch Busse und Straßenbahnen seien betroffen. Grund sei eine Demonstration, heißt es in einer Mitteilung. Dabei handelt es sich offenkundig um die „Fridays for Future“-Demo, die 15 Uhr am Fischmarkt beginnt.

„Der Demonstrationszug bewegt sich durch die gesamte Innenstadt, so dass nicht abgeschätzt werden kann, wie stark und wie lange einzelne Stadtbahn-Linien oder auch Bus-Linien betroffen sein können“, teilt die Evag mit. „Fahrgäste werden über Durchsagen in den Fahrzeugen, Laufschriften an den Haltestellen sowie per Evag-App und Twitter über die kurzfristigen Umleitungen informiert.“