Fröhliche Weihnachten: Erfurts längstes Weihnachtsgedicht

Erfurt Die Leser unserer Zeitung wurden poetisch und so entstand diese Vers-Sammlung. Viel Freude beim Lesen!

Bunte Bäume in magischer Zeit

Wenn auf die Bäume leise fällt der Schnee,

dann erscheint im Egapark die Lichterfee.

Beim Winterleuchten für Groß und Klein,

lädt das Lichtspiel zum Staunen ein.

Bunte Bäume in magischer Zeit,

da sind warme Gedanken in Erfurt nicht weit.

Erfurt liebt Rupfi

Zum Weihnachtsmarkt gehört ein Baum,

groß, geschmückt und dicht.

Dass einer mal ´ne Berühmtheit wird,

das glaubten die Erfurter nicht.

Doch unser Rupfi hat’s geschafft, war hässlich und doch schön,

auf Social Media bald ein Star, und alle woll‘n ihn seh‘n.

Vergessen können wir ihn nicht,

denn Kunst ist nun sein Stamm.

Und Mini-Rupfis wachsen stolz

in Gärten noch sehr lang.

Es gibt ‘nen Stand, der Rupfi heißt.

Dort kann man Glühwein trinken.

Und mit ‘ner kleinen Plüschfigur

zum Abschied nochmal winken.

Marktzauber in Erfurt

In Erfurt zur Weihnachtszeit so fein,

ein Markt erstrahlt im Kerzenschein.

Marktleiter Sven Kaestner lenkt das Glück,

mit warmen Socken, ein himmlischer Blick.

Die Buden funkeln auf dem Angerplatz,

Brezeln locken als verführerischer Schatz.

Ein großer Chor singt Lieder sacht,

im Winterzauber, der die Herzen wacht.

Am Riesenrad, ein Himmel so klar,

schenkt der Stadt ein funkelndes Jahr.

Marktzauber in Erfurt, oh wie fein,

in warmen Socken, im Kerzenschein.

Gloria, Gloria singt der Chor

When million little stars of light

painting the streets in Erfurt so bright.

Than Christmas is not far away,

to invite everyone to marvel and stay.

Visit the heir of Rupfi the tree,

and get the magical spirit for free.

Gloria, Gloria can be heared singing by a choir,

to lift up the Christmas feelings even higher.

Weihnachtsalltag

Erfurts bunte Lichter strahlen wieder,

leise hört man auf dem Domplatz Weihnachtslieder,

so ein Gewimmel in der Stadt,

da kann es dauern, bis man alle Geschenke hat.

Einen Duft für die Mama,

Kleinigkeiten für den Papa.

Und für die Kinder, o wie fein,

kauf ich ein paar Gutscheine ein.

Endlich ist der Trubel aus,

und die Ruhe kehrt ins Haus.

Einen Wunsch pack‘ ich noch ein,

Frieden soll auf Erden sein.

Das Weihnachtswunder

Es war einmal zur Weihnachtszeit,

da gab es eine riesige Freudenheit.

Die Geschenke unterm Baum,

brachten alle zum Träumen kaum.

Die Kinder sprangen auf und nieder,

voller Vorfreude, immer wieder.

Sie rissen die Geschenke auf,

und jubelten laut, wie im Lauf.

Doch plötzlich sah ich etwas Dunkles kriechen,

Es war der Weihnachtsbraten, der wollte sich rächen.

Er sprang vom Teller, rannte wild umher,

schenkte den Kindern eine wilde Schlacht, oh weh!

Die Lachse flogen durch die Luft,

die Gans rannte schnell, voller Kraft und Wut.

Kartoffeln purzelten hin und her,

und die Kinder lachten, immer mehr.

Die Familie tobte vor Lachen und Gelächter,

die Weihnachtsfreuden wurden immer sichtbarer.

Es war ein Fest voller Spaß und Scherzen,

ein Weihnachtsfest, das sich keiner entgehen lassen kann, ihr Herzen.

Inmitten des Chaos und der freudigen Pracht,

wurde allen klar, dass es in der Weihnachtszeit nur um Liebe und Lachen geht.

Die Freuden des Fests sind ein wahres Geschenk,

und machen das Weihnachtsfest zu etwas ganz Besonderem, denkt!

Also feiert fröhlich, lacht und seid wild,

denn Weihnachtsfreuden sind niemals zu mild.

Lasst die Lachmuskeln tanzen im Takt

und genießt die Weihnachtszeit, ohne Ruh und ohne Knackt!

Das Gedicht wurde von unseren Lesern an die Redaktion geschickt, nachdem Redakteurin Anja Derowski einen Aufruf dazu gestartet hatte.

Wir bedanken uns bei allen Einsendern herzlich. Es war eine wahre Freude, diese schönen Zeilen zu lesen. Wir hoffen, nun allen Lesern damit das Weihnachtsfest zu versüßen.