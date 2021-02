Frost hebelt Gleisbett in Erfurt aus

Gedämpft durch Schnee sein schwerer Schritt – so zieht der Winter ein ins Land. Den Frost bringt als Gesell’ er mit – regiert wird nun mit kalter Hand. Solche oder ähnliche lyrische Verklärstücke können dieser Tage den Leuten von der Evag gestohlen bleiben. Seit Sonntagabend ist man im Dauereinsatz, um den ÖPNV in der Stadt am Laufen zu halten. Bei den Buslinien gelingt das weitestgehend, beim Straßenbahnnetz hakt es frostbedingt.