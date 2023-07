Fuchs ausgewichen und gegen Baum geprallt: 28-Jährige bei Unfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt. Bei einem Unfall wurde eine 28-Jährige schwer verletzt. Zudem gab es mehrere Einbrüche. Die Polizeinachrichten für Erfurt.

Auf eine Physiotherapie Praxis hatten es Einbrecher in Erfurt abgesehen. In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich die Täter laut Polizei Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und anschließend in die Räume der Praxis im Ortsteil Ilversgehofen. Anschließend stahlen sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Betrunkener Mann brüllt verfassungsfeindliche Parolen

Mittwochnachmittag äußerte ein betrunkener Mann in einer Erfurter Straßenbahn eine verfassungsfeindliche Parole. Laut Polizei rief der 53-Jährige in der Bahn der Linie 1 auf Höhe der Robert-Koch-Straße mindestens einmal "Sieg Heil". Durch Polizisten konnte der Mann wenig später am Hauptbahnhof aus der Straßenbahn geholt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 53-Jährige erhielt einen Platzverweis sowie eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Hoher Sachschaden bei Einbruch

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus in Erfurt. Von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt in das Gebäude. Anschließend brachen sie laut Polizei mehrere Büro- und Schranktüren auf und stahlen Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Die Einbrecher verursachten einen Schaden von etwa 5000 Euro an der Einrichtung. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

28-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Weil sie einem Fuchs auswich, verursachte eine 28-jährige Transporter-Fahrerin in der Nacht zu Donnerstag einen schweren Verkehrsunfall in Erfurt. Die Frau war laut Polizei mit ihrem Wagen auf der Martin-Andersen-Nexö-Straße stadtauswärts unterwegs. Als ein Fuchs die Straße überquerte, wich die 28-Jährige dem Tier aus und fuhr frontal gegen einen Baum. Dabei wurde sie schwer verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Transporter wurde bei dem Zusammenprall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Diebe machen reichlich Beute bei Einbruch in Büros

Reichlich Beute machten Diebe bei einem Einbruch in zwei Büros im Erfurter Norden. Von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich die Täter Zutritt ins Innere eines Geschäftshauses. Anschließend öffneten sie laut Polizei die Eingangstür eines Büros und stahlen ein Videokonferenzsystem samt Smartboard sowie einen Moderationskoffer im Gesamtwert von etwa 6500 Euro. Zudem drangen die Täter in ein weiteres Büro ein und stahlen dort u. a. einen Beamer und ein Cerankochfeld im Wert von knapp 6000 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

