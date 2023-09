Fünf Freunde gegen Hitler in Erfurt: Der letzte Zeitzeuge freut sich über neue Gedenktafel

Erfurt. Als 15-Jährige stellten sich fünf Handelsschüler gegen das NS-Regime. An der Ludwig-Erhard-Schule werden sie nun besonders geehrt.

Ein Herzenswunsch ist es, der sich mit der Gedenktafel am Schulhaus für Gerhard Laue erfüllt. Seine fünf Freunde, die 1943 als 15-Jährige im Widerstand gegen den Nationalsozialismus engagiert waren, werden damit geehrt und im gleichen Zuge zu Gesichtern, denen die Schüler vor Ort begegnen können. Laue ist der letzte Zeitzeuge, der über die Ereignisse berichten kann, die er 1943 in der Handelsschule erlebte, die bis heute am Standort in der Talstraße für die Ausbildung von angehenden Kaufleuten aktiv ist.

„Braune Pest“ sollte ein Ende haben

Gerhard Laue zählte zum engen Freundeskreis der Schüler, die 1943 eine Flugblatt-Aktion in Erfurt machten und dafür ins Gefängnis kamen. Foto: Marco Schmidt

„Ich verneige mich noch mal vor meinen lieben Freunden und freue mich über die späte Ehre, die ihnen hier an diesem besonderen Ort zuteil wird“, wie der Erfurter sagt. Als Zeitzeuge ist er oft für Projekte im Geschichts- und Sozialkundenunterricht an Schulen unterwegs und berichtet, wie er die Zeit zwischen 1933 und 1945 empfunden hat. So auch im Juni vergangenen Jahres an seiner ehemaligen Schule, die nun am 12. September den 80. Jahrestag des Widerstands-Aktes der Freundesgruppe beging. Gemeinsam waren sie sich einig, dass diese „braune Pest“, wie sich der 94-Jährige an die Ausdrücke der damaligen Zeit erinnert, ein Ende haben müsse.

Schule mit außerordentlichem Freigeist

Die angehenden Medienkauffrauen Maja Rumpel und Susan Deutschendorf haben sich mit einer Flugblatt-Perfomance an der Erinnerungsveranstaltung beteiligt. Foto: Marco Schmidt

Vor allem die liberal eingestellten Lehrer der Handelsschule hatten bei den jungen Männern zu einem Umdenken über die Diktatur geführt, der sie als Kinder gefolgt waren, ohne sie weiter zu hinterfragen: „In dieser schrecklichen Zeit herrschte hier ein außerordentlicher Freigeist, der das möglich gemacht hat“, wie Laue in seiner Rede vor Gästen der Kulturdirektion, der Stadtverwaltung und Schülern betont. Auch das Heinrich-Mann-Gymnasium beteiligte sich mit einem Brief an die Freundesgruppe, der zeigte, wie schwer greifbar und dennoch bewegend die NS-Zeit und der Aktivismus der fünf Handelsschüler 80 Jahre später empfunden und bewundert wird.

Erinnerungstafel ehrt fünf Schüler

Eine Flugblattaktion in der Stadt war es, die 1943 zur Verhaftung der Jugendlichen geführt hatte. Vier kamen frei, Jochen Bock starb 1947 mit großer Wahrscheinlichkeit an den Folgen der Haft.

Gemeinsam mit dem Historiker Jochen Voit und Angehörigen der bereits verstorbenen Widerständler enthüllte Schulleiterin Kathrin Daut die Gedenktafel, auf der unter dem Titel und der historischen Parole „Nieder mit Hitler“ an den 12. September 1943 und die fünf Freunde erinnert wird, die ihn leisteten: Karl Metzner, Jochen Bock, Helmut Emmerich, Joachim Nerke und Gerd Bergmann.