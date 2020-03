Fünf Jahre Provisorium

Exakt 1.017.452,25 Mark standen 1879 auf der Rechnung. Für den Bau eines Gerichtsgebäudes an der Nordseite des Domplatzes. Errichtet von dem preußischen Regierungsbaumeister Adolf Borchers. Für das Geld würde man heute wahrscheinlich nicht einmal eine neue Dacheindeckung bekommen. Und so wundert es nicht, dass die nächste Rechnung wohl wesentlich höher ausfallen wird. Denn das Erfurter Landgericht wird umgebaut. Irgendwann. Start ist im nächsten Jahr. Dann muss das Gebäude geräumt werden. Der genaue Umzugstermin stehe noch nicht fest, voraussichtlich erfolge der Umzug bis Januar 2021, lässt Oliver Will, der Pressesprecher des Thüringer Justizministeriums wissen. Ob sich der Termin aufgrund der aktuell vorherrschenden Situation halten lässt, könne derzeit jedoch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, so Will.

Eine Außenansicht vom Landgericht am Erfurter Domplatz. Foto: Sascha Fromm

Das Landgericht – das Gericht als Instanz zwischen Amts- und Oberlandesgericht – wird nach 141 Jahren in Erfurt grundsaniert. Insbesondere die Bereiche Brandschutz und Barrierefreiheit erforderten in weiten Teilen einen Eingriff in die Bausubstanz, heißt es aus dem Justizministerium. Daneben würden die Stromleitungen erneuert und die Verkabelung für die Informations- und Kommunikationstechnik auf den aktuellen Standard gebracht. Allerdings muss das Gebäude im Stil der Neogotik erst freigezogen werden, um den Justizbetrieb störungsfrei über die Bühne zu bringen. Verhandlungen bei Baulärm sind der Rechtsfindung eher nicht förderlich.

Das neue Domizil steht schon fest. Das ehemalige Postscheckamt am Juri-Gagarin-Ring – gegenüber vom heutigen Bürgeramt, in dem früher die Feuerwache untergebracht war. Hausnummer 105 bis 107. Seit Jahresbeginn wird dort gebaut, alles vorbereitet, um dann die schwereren Fälle verhandeln zu können. Zu Dauer der Baumaßnahmen könne indes nichts gesagt werden, da das Justizministerium nicht für Baumaßnahmen zuständig sei, lässt Ministeriumssprecher Oliver Will wissen. Es werde jedoch eine Bauzeit von zirka fünf Jahren prognostiziert. Die Kosten für das Provisorium stehen indes fest. Sie sind im Landeshaushalt eingeplant: Veranschlagt sind derzeit 22,775 Millionen Euro. Ohne mögliche Preissteigerungen, die inzwischen mit etwa zehn Prozent allerdings Usus sind.

Postscheckamt? Ein Begriff, der heute überhaupt keine Relevanz mehr hat. Die ersten Postscheckämter – 13 an der Zahl – gab es in Deutschland seit 1909. Ihre Aufgabe: Die Konten der Teilnehmer am Postscheckverkehr führen. Und damit den so genannten „unbaren Zahlungsverkehr“. Die heutigen Direktbanken orientieren sich an diesem Vorbild. Zwischen 1922 und 1924 wurde das Gebäude errichtet. Es hielt sich zu DDR-Zeiten bis zur Wiedervereinigung. Dann gingen die Postscheckämter im Zuge der Postreform in die Deutschen Bundespost Postbank über.

Gebäudekomplex ist groß und zentrumsnah

Der Mietvertrag für das ehemalige Postscheckamt läuft bis zum 31. Dezember 2025. Die Frage, weshalb die Sanierung geschlagene fünf Jahre dauern soll, bleibt im Ministerium unbeantwortet. Es gibt sogar eine Verlängerungsoption, wie bei großen Baumaßnahmen üblich. Zum Mietvertrag selber könne mit Rücksicht auf Rechte Dritter aber nichts gesagt werden, so Oliver Will. Die zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur genannten 56.610 Euro Monatsmiete wollte der Ministeriumssprecher auch nicht mehr bestätigen.

Zum Vermieter hüllt sich Will ebenfalls in Schweigen. Man wird aber schnell fündig. Angeboten im Internet wurde das Postscheckamt durch die Strabag Property and Facility Services GmbH aus Frankfurt/Main. Mit 6304 Quadratmetern Nutzfläche mit Zentrumsnähe wird auf der Internetseite geworben. Das Ausweichquartier im alten Postscheckamt ist für die Aufnahme des Landgerichts und den täglichen Geschäftsbetrieb sehr gut geeignet, ist man sich im Ministerium sicher. Neben den Büros für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landgerichts wird es in ausreichender Anzahl auch Verhandlungssäle mit entsprechenden Kapazitäten geben. Am Landgericht Erfurt arbeiten insgesamt 106 Beschäftigte. Ende 2018 befanden sich rund 1900 Zivilverfahren und 200 Strafverfahren „im Bestand“, wie es im bekannt verquasten Amtsdeutsch heißt.