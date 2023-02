Dieb klaut drei Paar Socken und beißt Mann in Erfurt

Erfurt. Ein Ladendieb wurde am Donnerstag in einem Kaufhaus in Erfurt verhaftet. Seine Ausbeute war überschaubar:

In einem Kaufhaus in Erfurt wurde ein Ladendieb am Donnerstag verhaftet. Der 37-Jährige steckte drei Paar Socken im Wert von drei Euro in die Tasche.

Laut Angaben der Polizei sprach die Mitarbeiterin den Dieb an, woraufhin er die Frau weg stieß. Als ein Mann der Mitarbeiterin zur Hilfe eilte, biss der 37-Jährige ihm in den Finger.

Die Polizei wurde daraufhin alarmiert. Bei der Durchsuchung wurden die Socken und eine geringe Menge Drogen gefunden. Der Dieb wurde festgenommen und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

