Für Erfurter Künstlerin bleibt das Meer ein Sehnsuchtsort

Monika Matthes erstellt Holzschnitte und Radierungen. Und sie malt, meist Acrylbilder. Jetzt hat der Lockdown die 1962 in Havelberg geborene und in Erfurt lebende Künstlerin ausgebremst. Nicht nur, dass ihre Teilnahme an der Artthuer, der Thüringer Kunstmesse, der Pandemie-Maßnahmen zum Opfer fiel, auch Workshops oder sonstige Ausstellungen gibt es aktuell keine.

„Die Corona-Zeit, das verordnete Innehalten, hat meine Arbeitsweise verändert“, sagt die Künstlerin selbst. Vorher hieß es: neue Idee, neuer Druckstock, jungfräuliches Papier und neuer Druck. „Oft in der Technik der verlorenen Form“, sagt Monika Matthes. „Das führte zu klaren, häufig auf den ersten Blick lesbaren Arbeiten. Ausflüge in die Abstraktion waren für sie Ausflüge und nicht der Alltag, wie sie rückblickend feststellt. Porträt der Künstlerin Monika Matthes Foto: Monika Matthes „Inzwischen sind diese Ausflüge zum Alltag geworden“, beschreibt sie die geänderte Arbeitsweise. Viele alte Drucke, die nach einer umfassenden Inventur und Neubewertung in die Mappe „Halbfabrikate“ wechselten, dienen ihr nun als brauchbare Untergründe für neue Druckstöcke. Einer dieser Druckstöcke zeigt Wege. Solche, die in diesem Coronajahr nicht oder nur unter strengen Auflagen passierbar sind, beispielsweise der Weg durch den Papstpalast von Avignon, den sie Anfang Mai hatte gehen wollen. „Und so tragen denn eine Reihe dieser Drucke mit den alten Untergründen den sehnsuchtsvollen Titel: ,Ach, ihr Wege: endlos, meilenweit’“, so die Künstlerin. Am Wegesrand findet der Wanderer: Sehenswertes, Anrührendes, Vergnügliches, aber auch Stolpersteine, wie Monika Matthes ihre Sichtweise erklärt. Weitere Arbeiten, die auf der Artthuer zu sehen gewesen wären, sind mit „Metamorphose“ betitelt und verweisen so „auf ein Vorleben und eine Transformation“, so die Erfurter Künstlerin. Und da sie selbst von der norddeuschen Küste stammt, sind auch die Farbholzschnitte dieser Sehnsuchtslandschaft gewidmet. „Sehnsuchtsort Meer?“ hieß denn auch eine ihrer Ausstellungen, vor der Pandemie. „Im Notfall müssen Lichtreflexe auf dem Bergstrom genügen, der dann aber charismatisch in der Farbe blau daherkommt“, gibt Monika Matthes dem Betrachter dieser Bilder mit auf den Weg. „Ach ihr Wege: endlos, meilenweit“ – so lautet der Titel dieser Arbeit. Foto: Monika Matthes „In ihren Bildern sind zum einen die Schönheit der Natur und die Ruhe, die das Meer ausstrahlen kann, zu sehen. Andererseits sehen die Betrachter das Meer aber auch als mitunter todbringende Herausforderung für viele Menschen auf ihrem Fluchtweg nach Europa“, wurde über diese Präsentation geschrieben. „Das Meer ist der Sehnsuchtsort vieler Menschen: Traumstrände, Erholung, endlos lange Sommertage, Kindheitserinnerungen... Aber nicht für alle Menschen ist das so. Spätestens seit dem Jahr 2015, als sich Millionen Menschen auf den Weg nach Europa machten, um vor Krieg, Armut oder Gewalt zu fliehen, wissen wir, dass das Meer auch ein Friedhof sein kann“, schreibt Monika Matthes dazu. Monika Matthes, Grafik, Malerei, Domstraße 4 a in Erfurt, Tel. 0361/3450474 oder 0151/16970708, E-Mail: matthesmo@gmx.de, www.monika-matthes.de