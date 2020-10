Für Erfurter Soroptimisten ist die 13 kein böses Omen

Für Cornelia Hopf-Lonzen steht die Zahl 13 seit jeher mit günstigen Ereignissen in Verbindung. Als Gründungsmitglied des Erfurter Clubs von Soroptimist International sieht sie es keineswegs als schlechtes Omen für den 13. Adventskalender an, da sich für die diesjährige Auflage mehr Sponsoren als je unter dem Motto „Helfen und gewinnen“ fanden – trotz der ungünstigen Vorzeichen im Alltagsleben.

Statt Hotelgutschein gibt es einen Plaudernachmittag auf dem Fichtelberg

Darunter befänden sich neben den langjährigen Spendern von nunmehr fast 240 Preisen mehrere junge Leute, die mit Startups den Sprung in die Selbstständigkeit wagten. So der Musiker Daniel Somorey von „Abfahrt Lederhose“, der entsprechend der möglichen Bedingungen zu gegebener Zeit zu einer Party einlädt. So mancher andere Sponsor suchte aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen Alternativen. Etwa Skisprunglegende Jens Weißflog, der diesmal keinen Hotelgutschein ausreichen kann, dafür aber einen Plaudernachmittag auf dem Fichtelberg in Oberwiesenthal organisiert.

Nutznießer sind wieder Frauenhaus, Stadtmission und „Die Bunten Schafe“

Nutznießer der aktuellen Aktion sind erneut das Erfurter Frauenhaus, die Evangelische Stadtmission und „Die Bunten Schafe“, ein 2013 gegründeter Verein. Die vorwiegend jungen Leute unterstützen insbesondere benachteiligte Familien und Alleinerziehende mit Kindern, ermöglichen Ferienfahrten und riefen die Schulbrotaktion „Pausi“ ins Leben.

Dieser Klientel widmet sich der Erfurter Club berufstätiger Frauenvon Soroptimist International seit seinem Bestehen 2003, der derzeit aus 26 Mitgliedern besteht. Wie Cornelia Hopf-Lonzen am Mittwoch informierte, steht der neue Adventskalender mit dem von Soroptimist-Mitglied Grit Büch gestalteten Motiv vom Domplatz ab 1. November zum Verkauf in der Tourist-Information Erfurt am Benediktsplatz, im Schuhhaus Zumnorde sowie in der Buchhandlung Peterknecht und bei den Clubschwestern (www.cluberfurt.soroptimist.de).

Ab Dienstag, 1. Dezember, werden die täglich ermittelten Gewinnnummern unter www.facebook.com/SoroptimistErfurt und in den genannten Verkaufsstellen veröffentlicht.

Die Mitbegründerin des Erfurter Netzwerkes berufstätiger Frauen wünscht, dass der Adventskalender in seiner Auflage von 3000 Stück reichlich Abnehmer findet, da ein Teil von bisherigen Großabnehmern diesmal noch keine Zusage geben konnten.