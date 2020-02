Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Lange Wege, Dunkelheit, viele Autos – die Herausforderungen, mit denen schon Grundschüler im Straßenverkehr konfrontiert werden, sind immens. „Dazu kommt, dass wir seit dem Beschluss des aktuellen Schulnetzplanes für die Grundschulen nur noch einen großen Einzugsbereich über die ganze Stadt haben“, sagte Armin Däuwel am Donnerstag im Rathausfestsaal. Dort übergab die Kreiselternvertretung, deren Vorsitzender er ist, 35 Bücherpakete an die Grundschulen, Gemeinschaftsschulen mit Grundschulteil und Förderschulzentren.

„Die Herausforderungen an unsere Kinder sind durch längere Schulwege gestiegen.“ Gleichzeitig könnten Präventionsmaßnahmen wie Verkehrserziehung durch die Schule oder das Präventionsteam der Polizei nicht mehr oder nur noch stark reduziert durchgeführt werden. „Es fehlt an finanziellen und personellen Ressourcen – in den Schulen und bei der Polizei.“ Daher habe sich die Kreiselternvertretung entschlossen, einen kleinen Beitrag zu leisten, um an der Situation etwas zu ändern.

Die Pakete, die mit Peter Peterknecht ausgewählt worden sind, enthalten Bücher zur Verkehrserziehung, zur Sicherheit im Straßenverkehr. Mit dem Material könnte und sollte am besten im Rahmen von Projekttagen den Kindern das Wissen vermittelt werden, damit sie sich sicherer im öffentlichen Verkehrsraum bewegen können.

Andererseits möchte die Kreiselternvertretung mit der Aktion die anderen Verkehrsteilnehmer sensibilisieren.

Etwa 70 Prozent der Kinder, so eine Beobachtung von Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke, werden bis an die Schultür gebracht – was vor vielen Schulen jeden Morgen zu Problemen im Straßenverkehr führt. Auch Daniel Weise vom Präventionsteam der Erfurter Polizei spricht das Thema an. „Mit der Auflösung der Schuleinzugsbereiche wird es noch mehr Elterntaxis geben. Wir versuchen, auf die Gefahren im Verkehr hinzuweisen. Und wir merken, dass das Verkehrsverständnis und die motorischen Fähigkeiten der Kinder stark abgenommen haben“, so der Polizist.

Die 35 Bücherkisten, die je einen Wert von 50 Euro haben, wurden vom Förderverein der Kreiselternvertretung finanziert.