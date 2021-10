Fundstücke der Rebenretter in Gebesee

Gebesee. Historische Rebsorten wurden im Gebeseer Weinhof Schmidt erstmals zur Verkostung präsentiert

„Der Wein-Trend von morgen, das sind die alten Sorten!“ Davon ist Ulrich Martin überzeigt. Der in bei Worms beheimatete Rebenveredler hat es sich zur Leidenschaft gemacht, längst vergessene Rebsorten vor dem Aussterben zu retten und sie den heutigen Konsumenten wieder schmackhaft zu machen. In seiner Rebschule in Rheinland-Pfalz veredelt und vermehrt er Rebstöcke, die mitunter seit 400 Jahren vergessen und unbeachtet die Zeit auf Wiesen, an Hängen und Hauswänden überdauert haben, die verschollen geglaubt wurden, Reben in ihrer ursprünglichen natürlichen Form, klimaerprobt und jahrtausendealt. Für dieses weinbauliche Kulturerbe rührte er jetzt die Werbetrommel. Bei Thüringer Winzern und Gastronomen - im Weinhof Schmidt in Gebesee.

Ihm zur Seite stand dabei der Mann, ohne den die Präsentation auserwählter „Projektweine“ nicht möglich gewesen wäre - der Ampelograph (Rebsortenkundler) Andreas Jung. Über drei Jahre war er von 2008 bis 2010 in ganz Deutschland unterwegs, um Hinweisen auf Reste alter Rebsorten nachzugehen, basierend auf seinen Kenntnissen als Geobotaniker und Völkerkundler. Mehr als 350 Fundstücke standen letztendlich zu Buche, die er mit archäologischem Spürsinn auf aufgegebenen Weingütern, auf dem Gelände ehemaliger Weinbauern und Regionen sichtete, die seit hunderten von Jahren nicht mehr für den Weinbau genutzt wurden. Seine Funde wurden in den vergangenen fünf Jahren auf bis zu 1000 tragenden Weinstöcken vermehrt, bis es zur Herstellung einer kleinen Edition an „Projektweinen“ reichte, die dem Fachpublikum in Gebesee zur Verkostung vorgestellt wurde.

Historische Rebsorten wurden auch im Jenaer Großraum gesichtet

Über sechs Stunden wurde angeregt diskutiert und gefachsimpelt, freut sich Geschäftsführerin Sigrid Schmidt über die positive Resonanz. Auch sei in Thüringen bereits Witterung aufgenommen worden, es erneut mit dieser und jener Sorte zu versuchen. Schließlich sei die Saale-Unstrut-Region eines der Gebiete gewesen, auf dem Andreas Jung fündig wurde. Im Großraum Jena wurde auf einer Brache der „Süßschwarz“ wiederentdeckt, eine der ältesten Kulturreben, die aus Wildreben hervorgegangen sind. Erklärt wurde den Teilnehmern dieser ganz besonderen Weinverkostung auch, wie es zum Aussterben der jetzt wiederentdeckten Rebsorten kam. Etwa 500 Sorten hat es zum Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland gegeben. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden mit dem Import amerikanischer Rebstöcke mit dem Mehltaupilz und der Reblaus zwei Schädlinge nach Europa gebracht, die zur Rodung ganzer Sortenbestände führte.

Dazu kamen die Verluste in den beiden Weltkriegen und die Anordnung der Nationalsozialisten, nur noch 15 Traditions-Rebsorten zuzulassen. Nach dem Krieg habe die Priorität außerdem der Menge und weniger der Qualität gegolten – 1956 waren es letztendlich nur noch 12 Traditions-Sorten, mit denen gearbeitet werden konnte.

Bei den kommenden Hausmessen im Weinhof Schmidt werde den „Historischen Rebsorten“ fortan gebührender Platz eingeräumt, kündigte die Geschäftsführerin an, zwar nur mit Kleinstmengen, aber in der Hoffnung, bald größere Mengen anbieten zu können. Letztendlich rentiere sich der Anbau und die Weinproduktion nur, wenn es dafür auch Abnehmer gibt. Seit Montag gibt es zumindest aus Thüringen zahlreiche Zusagen. Und nach der nächsten Hausmesse in Gebesee vermutlich noch mehr. Übrigens: Der Eintrittsgeld zum Seminar, insgesamt 1300 Euro, wird an die Winzer im Ahrtal weitergeleitet.