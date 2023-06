Funken sprühen beim Run-Unternehmenslauf in Erfurt

Erfurt. Der Run-Unternehmenslauf sorgt für viele Aufregung in der Erfurter Altstadt. Es geht aber nicht allein um den Sieg.

Eine Hitzeschlacht wie im Vorjahr ist der Run-Unternehmenslauf 2023 nicht. Aber die Stimmung ist dennoch heiß. So auch beim Team von Funke Medien Thüringen. Das Unternehmen – das auch diese Zeitung herausgibt – stellt in diesem Jahr eine Läufergruppen mit 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit dem Motto „Schnell wie ein Funke“ auf die Strecke begaben. Wie zu sehen, steht der Spaß im Vordergrund. Mit knapp 8600 Läuferinnen und Läufern aus 484 Unternehmen und Institutionen sind in diesem Jahr laut Veranstalterin Nadja Busse etwa doppelt so viele Sportler am Start am Theaterplatz wie im Vorjahr. Bis in den Abend sorgt der Lauf für viel Trubel in der Altstadt – und zahlreiche gesperrte Straßen.