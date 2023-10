Fußgängerin angefahren – Mit Falschgeld bezahlt – Reifen zerstochen

Erfurt. Eine Fußgängerin ist von einem Auto erfasst und verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag im Süden Erfurts eine 20-jährige Fußgängerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die junge Frau an einer grünen Ampel über die Straße laufen. Während sie diese überquerte, schaltete die Fußgängerampel auf rot um. Ein 85-jähriger Autofahrer bog in diesem Moment von der Regierungsstraße in die Lutherstraße ein und übersah dabei die Fußgängerin. Der Senior konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau erlitt dabei leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 85-Jährige blieb unverletzt.

Mit Falschgeld bezahlt

Am Mittwochvormittag staunte eine 47-jährige Ladenbesitzerin in Erfurt nicht schlecht, als sie ihre Einnahmen bei der Bank einzahlen wollte. Laut Polizei stellte sich nämlich eine der Banknoten als Fälschung heraus. Mitarbeitern der Bank war dies sofort aufgefallen und sie machten die Besitzerin eines Bekleidungsgeschäfts darauf aufmerksam. Demnach hatten Unbekannte sich in ihrem Geschäft neu eingekleidet und es geschafft, ihre neuen Errungenschaften mit Falschgeld zu bezahlen, ohne dass dies auffiel. Die Polizei stellte daraufhin den Schein sicher und ermittelt nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.

Zerstochene Reifen

Auf das Auto eines 75-Jährigen hatte es ein Unbekannter im Süden Erfurts abgesehen. Nach Polizeiangaben zerstach einen Reifen des VW und flüchtete anschließend unerkannt. Der verursachte Schaden liegt bei etwa 200 Euro. Dasselbe Schicksal ereilte auch einen 49-jährigen Autobesitzer aus Hochheim. Auch an dessen Fahrzeug hatte sich ein Unbekannter zu schaffen gemacht und gleich drei Reifen zerstochen. Auch hier flüchtete der Täter anschließend unerkannt, nachdem er einen Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro verursacht hatte. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Misslungener Diebstahl

Großes hatte ein Dieb im Norden Erfurts vor. Laut Polizei war das Objekt seiner Begierde nichts Geringeres, als ein Wohnmobil. Um an dieses zu kommen, hatte er zunächst die Scheibe der Beifahrerseite zerstört und dann auf dem Fahrersitz Platz genommen. Anschließend gelang es ihm jedoch nicht, den Motor zu starten. Um nicht ganz leer auszugehen, versuchte er noch ein weiteres Fenster einzuschlagen, um in den hinteren Wohnbereich des Fahrzeugs zu gelangen. Doch auch dies misslang dem Unbekannten. So schaffte es der Langfinger zwar nicht sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, dennoch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von über 700 Euro.

Radarsensor geklaut

Im Erfurter Süden hatte ein Unbekannter sein Augenmerk auf die kleinen Dinge gelegt. In der Nacht zum Donnerstag machte sich der Dieb an einem Auto zu schaffen. Wie die Polizei mitteilte, baute er von der vorderen Stoßstange den Radarsensor ab und steckte diesen ein. Mit seiner Beute und einem angerichteten Schaden im Gesamtwert von circa 5000 Euro konnte der Dieb unerkannt flüchten. Die Polizei ermittelt im Fall des besonders schweren Falls des Diebstahls.

