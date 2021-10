Gänsehautmomente zum Erfurter Krimifestival

Erfurt. Gänsehautmomente – die gab es zuhauf beim Erfurter Krimifestival. Noch zwei Termine gibt es dazu in diesem Jahr.

Beim Erfurter Krimifestival der Buchhandlung Peterknecht setzte der Romanautor Marc Raabe mit der Gänsehaut erzeugenden Story von Tom Babylon am Freitag ein vorläufiges Ende.

Nach Johannes Wilkes, Miriam Japp, Silvia Garatti, Ingrid Noll, Frank Goldammer, Stefan Ludwig, Max Bentow und Julia Bruns erlebten die Gäste 90 Minuten absolute Spannung mit dem Kölner Bestsellerautor.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weiter geht es am Dienstag, dem 2. November, mit dem Epilog mit Marc Elsberg. Das große Finale des Erfurter Krimifestivals folgt am Dienstag, 7. Dezember, mit Schauspieler und Schriftsteller Bernd Stelter in der Zentralheize. Wie Buchhändler Peter Peterknecht als Organisator des Krimifestivals mitteilt, stehen die Autoren für das nächste Jahr zu Teilen schon fest: „Es wird spannender denn je“, verspricht er.